Üvey baba dehşet saçtı! Oğlunu döven çocuğu bıçakladı

19 Haziran 2024 17:10 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 17:19

Bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada çok sayıda yaralı var

Bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada çok sayıda yaralı var

Husumetli 2 aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var!

Husumetli 2 aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var!

Konya'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda; B.Ç. (15) ile Süleyman Armıtdalı (15) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşların yardımı ile ikili ayrıldı.

B.Ç. olayı üvey babası S.İ.'ye (48) anlattı. Bunun üzerine üvey baba S.İ, olayın yaşandığı yere gelerek Süleyman Armıtdalı'nı karnından bıçakla yaraladı.

CİNAYET ZANLISI GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Armıtdalı ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Süleyman Armıtdalı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi S.İ. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN AİLESİ ZANLININ EVİNİ TAŞLADI

15 yaşındaki çocuğun cenazesi bugün Saraçoğlu Eski Mezarlıkta defnedildi. Cenaze sonrasında hayatını kaybeden çocuğun yakınları, şüpheli S.İ.'nin evine taşla saldırırken polis ekipleri Süleyman Armıtdalı'nın yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.