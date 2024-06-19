Üvey baba dehşet saçtı! Oğlunu döven çocuğu bıçakladı
Konya'da 48 yaşındaki S.İ, üvey oğlunu döven 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.
Konya'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda; B.Ç. (15) ile Süleyman Armıtdalı (15) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşların yardımı ile ikili ayrıldı.
B.Ç. olayı üvey babası S.İ.'ye (48) anlattı. Bunun üzerine üvey baba S.İ, olayın yaşandığı yere gelerek Süleyman Armıtdalı'nı karnından bıçakla yaraladı.
CİNAYET ZANLISI GÖZALTINDA
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Armıtdalı ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Süleyman Armıtdalı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi S.İ. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOCUĞUN AİLESİ ZANLININ EVİNİ TAŞLADI
15 yaşındaki çocuğun cenazesi bugün Saraçoğlu Eski Mezarlıkta defnedildi. Cenaze sonrasında hayatını kaybeden çocuğun yakınları, şüpheli S.İ.'nin evine taşla saldırırken polis ekipleri Süleyman Armıtdalı'nın yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.