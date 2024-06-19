Bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada çok sayıda yaralı var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 09:28 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:29
Kahramanmaraş'ta Edebiyat Yolu tünellerinde meydana gelen kazada bir otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'da Edebiyat Yolu Rasim Özdenören tüneli çıkışında meydana gelen kazada; sürücüsü T.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen D.Ç.'nin kullandığı araca çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada 46 EG 622 plakalı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Her iki araçta bulunan 4 kişi olayı gören vatandaşlar tarafından tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı 4 kişi Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı