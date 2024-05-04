04 May 2024 15:40 - Güncelleme : 04 May 2024 15:41
Uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!
Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı "hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok" ifadelerini kullanarak "Hudut kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde, jandarma komutanlığına teslim edildi." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı