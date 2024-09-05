Uyuşturucunun yerini söylemek için direndi! Polislere verdiği yanıt şoke etti: “Bir içimliği zehir ediyorsunuz”

05 Eylül 2024 08:54 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:06

Aksaray’da polisin durdurduğu otomobilden inerek kaçan şüpheli, polis kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalandı. Kaçarken uyuşturucuyu nereye attığını soran polis ekiplerine şüphelinin verdiği yanıt şoke etti.

Kayıp Narin ile ilgili korkunç 'battaniye' ifadesi: Baygın ya da boğulmuştu!

Kayıp Narin ile ilgili korkunç 'battaniye' ifadesi: Baygın ya da boğulmuştu!

Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde yaşanan olay polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Uygulama yapan ekipler şüphelendikleri aracı durdurdu. Kimlik kontrolünden geçecek olan sürücü hızla kaçmaya başladı.

Şahsın kaçması üzerine polis ve bekçiler hem yaya hem de araçla şahsın peşine düştü.

FİLMLERİ ARATMAYAN KOVALAMACA

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, polislerin diğer ekiplere anonsu üzerine bölgenin abluka altına alınmasıyla kısa sürede yakalandı. Bekçi ve polislerin yaya ve araçla yaptığı kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Yakalanınca etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan K.E.’nin üzerinde yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken, uyuşturucuyu kaçarken attığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyle birlikte sokak sokak atılan uyuşturucuyu aradı. Çöp konteynırlarının bile kontrol edildiği aramada şüpheli şahısta da polis memurlarıyla kendi attığı uyuşturucu aradı.

VERDİĞİ YANIT ŞOKE ETTİ

Polis memurunun “Neden bu kadar ekibi peşine takıyorsun, neden uğraştırıyorsun?” sorusuna, “Abi bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana vallahi. Attım diyorum ya abi” diye sitem etti. Uzun süre yapılan aramada polis memurlarına ilginç teklif ve konuşma yapan şüpheli, “Kendinizi de yordunuz, ne yapacaksınız? Bırakın gitsem olmaz mı gözünüzü seveyim. Dilim damağım kurudu, vallahi konuşacak halim yok. Hatırlayacak bir kafam olsa emin ol söyleyeceğimde” dedi. Aramalarda her hangi bir bulguya rastlanmazken, gazetecilerin “Uyuşturucuyu nereye attın?” sorusuna “Hatırlamıyorum” diye cevap veren şahıs polis aracına bindirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.