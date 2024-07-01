Uzman çavuş, öğretmen eşini katletmişti! Cinayetten 14 gün önce verdiği ifade herkesi şoke etti

01 Temmuz 2024 10:04 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:11

Adana'da geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki uzman çavuş Gökhan Çelik ile eşi 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Çelik, tabancasını çıkartarak önce araçta bulunan kayınbiraderi Murat Akdöker'i vurup ağır yaraladı, sonra da eşi Hatice Çelik'i vurarak öldürdü.

POLİSTEN KAÇTI, BACAĞINDAN VURULDU

Olay yerine yakın olan polisler, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak polisin tüm ihtarına rağmen teslim olmayı reddeden Çelik, bacağından vuruldu. Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi.

"ANLAŞAMIYORDUK, ÇOCUĞUMU GÖREMEDİM"

Kaçacağın peşine düşen polis ekipleri, Çelik'i boş bir evin damında saklanırken yakaladı. tespit edildi. Emniyete götürülen uzman çavuş Çelik, ifadesinde “Anlaşamıyorduk, çocuğumu göremedim. O konuları konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana'ya geldim. Araç içerisinde panik halindeydim. Tartışma büyüdü” dediği öğrenildi. Çelik ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"SENİN BAŞKA ERKEK İLE NE İŞİN VAR' DİYEREK BAĞIRDI""

Cinayete ilişkin yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. 14 Haziran tarihinde Mardin'de eşiyle yaşadığı tartışma sırasında şiddet gördüğü için karakola başvurup eşi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı alan Hatice Çelik, ifadesinde, "13 Haziran'da servisi kaçırdım. Öğretmen bir arkadaşım beni eve bırakmak istedi. Eşimi aradım ve bana bağırıp ‘Senin başka erkek ile ne işin var' diyerek bağırdı" dediği öğrenildi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEYİP HAKARET VE TEHDİTLERDE BULUNDU"

Ayrıca Çelik, 13 Haziran'da ‘ölüm' tehdidi aldığını, eşinin silahı olduğunu ifadesinde belirterek, "Akabinde eve geçtim. Akşam evde eşim yüzüme hiç bakmıyordu. Eşim ile yakın zamanda memleketine gidecektik. Ben de ‘Gitmeyeceğim' dedim. Bunun üzerine tartıştık ve gözüme doğru tokat attı. ‘Seni öldürürüm' deyip hakaret ve tehditlerde bulundu. Burnumdan kan gelince buz getirdi. Evden çıkmak istedim, kapıyı kilitledi. Sabah 06.30'da eşim uyurken gizlice evden çıkıp darp raporu aldım. Eşimden şikayetçiyim. Eşim uzman çavuş olduğu için silahı bulunmaktadır" dediği ortaya çıktı.

KATİL ZANLISININ İFADESİ ŞOKE ETTİ

Gözaltına alınan uzman çavuş Gökhan Çelik'in ise ifadesinde, "Eşim 4 senedir evlilik sürecimiz boyunca aynı şeyleri yapmaktadır. Ben Hatice'ye vurmadım. Kendisine buz götürmedim. Hatice kendisine zarar vermiştir. Ben, beni darp eden, bana tehdit ve hakarette bulunan Hatice Çelik'ten şikayetçiyim" demesi pes dedirtti. İfadelerin ardından Gökhan Çelik hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.