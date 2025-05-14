Uzman isim en riskli deprem bölgelerini açıkladı! 'Buralarda kritik noktaya gelindi'

Akdeniz'de dün gece saatlerinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Yaşanan depremin ardından TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Samet Arslan, Ege ve Akdeniz'de yaşanan depremleri değerlendirdi. Bölgede peş peşe yaşananlar depremler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Arslan, 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek bölgeleri sıraladı.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Depremin Türkiye gerçeği olduğunu söyleyen Arslan, "Amasya da dahil olmak üzere Ege Denizi açıklarında 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yine daha yüksek. Girit bölgesinde daha şiddetli deprem bekleniyor. Helen Yayı diye tabir edilen bir fay hattı üzerinde o da Afrika'dan bu tarafa doğru gelen bir fay hattı. İç Anadolu'nun Akdeniz'e uzanan kısmıyla Afrika kıtasının birleştiği nokta, aynı zamanda Adana'dan geçiyor. Bu hat üzerinde de yine şiddetli depremler olma olasılığı çok fazla." dedi.

RİSKLİ BÖLGELERİ TEK TEK SAYDI

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremi de değerlendiren Arslan, "Yaşanan deprem beklediğimiz büyük İstanbul depremi değildi. Bölge hala riskli. Amasya'dan Bingöl'e kadar olan bölge yine çok riskli. Ege bölgesi risk altında. Hakkari bölgesi dahil ciddi kritik noktaya gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.