Uzman isimden dikkat çeken Suriye yorumu! "Türkiye için tarihi bir fırsat"

11 Aralık 2024 15:44 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 15:47

Emekli subay, yazar ve strateji uzmanı Mete Yarar, Suriye’deki son durumla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yarar, bölgedeki sorunun çözülmesi Türkiye için tarihi bir fırsat olacağını söyledi.

Emekli subay, yazar ve strateji uzmanı Mete Yarar, Trabzon'da katıldığı bir etkinlikte Suriye’deki son durumu değerlendirdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen “Savunma Sanayii ve Ülkemize Yönelik Tehditler” konulu konferansta konuşan Mete Yarar, "Suriye’de yaşanacak senaryolar konusunda beni ne İsrail ne Amerika ne de PKK korkutuyor. Beni burada tek korkutan Suriye’nin içerisinde bir iç savaş olması" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE GELEN EN BÜYÜK TARİHİ FIRSAT"

Türkiye​'nin ABD​, İsrail ve PKK ile zaten yıllardır karşı karşıya olduklarını söyleyen Yarar, "Dolayısıyla onlarla karşılaşacağımız senaryoların hepsine alışığız ve alışık olmaya da devam edeceğiz. Bugünkü geldiğimiz durum belki de sorunun çözülmesi için Türkiye’nin önüne gelen en büyük tarihi fırsat” ifadelerini kullandı.

"EK GELİR YAKLAŞIK 40 MİLYAR DOLAR"

Suriye​'nin yanında Irak​'taki gelişmeleri de değerlendiren Yarar, “Irak’la da çok önemli bir tarihi koridor oluşturmaya başladık. O koridorun Trabzon’a da faydası olacak. Türkiye’ye sağlayacağı yıllık gelir tahmini 100 milyar dolar civarında. 2030’a kadar Türkiye'nin, bölgedeki terörü engellemesiyle ve çıkardığı enerji kaynaklarıyla amaçladığı ek gelir yaklaşık 40 milyar dolar” diye konuştu.