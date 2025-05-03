Uzman isimden İstanbul için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı! 'Hazırlıklı olun'

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen büyük depremin artçıları hala sürüyor. Son olarak bugün Marmara Denizi açıklarında Kandilli''ye göre 4.0, AFAD'a göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbulluları tedirgin eden depremle ilgili uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geliyor.

İstanbullu bugün yine depremle büyük panik yaşadı. 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası artçı sarsıntı fırtınası sürüyor.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu ve büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

AFAD, saat 11.36'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu. AFAD depremin Tekirdağ açıklarındaki Marmara Ereğlisi'nde meydana geldiğini belirtti.

https://x.com/DepremDairesi/status/1918588002474840331?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1918588002474840331%7Ctwgr%5E7a18ef07960783880a54657a5d580093b42a0c4b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tgrthaber.com%2Fgundem%2Fistanbulda-panikleten-deprem-sonrasi-ilk-aciklama-geldi-artcilar-1-ay-surebilir-3216925

Utkucu, depremlerin nedenleri, etkileri, tsunami riski ve Türkiye’deki olası depremler hakkında bilgi verdi. Depremlerin kesin zamanının bilinemeyeceğini ancak fay hatlarının izlenerek olasılıklar belirlenebileceğini vurguladı. Ayrıca Sakarya’da yaşanabilecek olası depremlerin etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

SİSMİK BOŞLUK BİLİNİYORDU

Prof. Dr. Murat Utkucu, Türkiye’de stratejik planlamaların 8.1 büyüklüğündeki depremler gibi büyük senaryolara göre yapılması gerektiğini vurguladı. Hatay’daki depremin öncesinde sismik boşluğun bilindiğini belirten Utkucu, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın en tehlikeli fay olduğunu ve İstanbul çevresinde büyük bir depremin enerjisinin biriktiğini söyledi. Ayrıca, 6 büyüklüğündeki depremlerin büyük depremin habercisi olmadığını, 6.2 ile 7.2 arasındaki depremlerde yaklaşık 30 kat enerji farkı olduğunu ifade etti.

ERZİNCAN YEDİSU VE İSTANBUL KALDI

Prof. Dr. Murat Utkucu, 23 Nisan’daki depremin doğu kolunda gerçekleşmesi nedeniyle Sakarya’da güçlü hissedildiğini belirtti. Türkiye’de bilinen üç büyük sismik boşluktan biri Hatay’da kırıldı; geriye Erzincan Yedisu ve İstanbul kaldı. İstanbul’da beklenen depremin etkisinin, fayın kırılma yönüne göre değişeceğini söyleyen Utkucu, kırılmanın Tekirdağ yönünden doğuya olması durumunda Sakarya’nın, Adalar yönünden batıya olması halinde ise batıdaki illerin daha fazla etkileneceğini ifade etti. Türkiye’nin aktif deprem kuşağında yer aldığını vurgulayan Utkucu, toplumun bu duruma göre hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.