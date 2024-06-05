Uzmanından kurban eti uyarıları! İlk gün sakın bunu yapmayın

05 Haziran 2024 09:14 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:28

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Adanalı kebapçılardan et uyarısı geldi. Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın,yaptığı açıklamada kurban etinin ilk olarak 3-4 saat dışarıda bekletilerek dinlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Aydın, kurban etiyle ilk gün Adana kebap yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını anlattı.

"KURBANLARI BELEDİYELERİN BELİRLEDİĞİ ALANLARDA KESİP PARÇALAMALIYIZ"

Kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri de vurgulayan Aydın, "Kurban kesimi sırasında vatandaşlarımız gelişigüzel yerlerde hayvanları kesmesinler. Sinekler ve böcekler kana geliyor. Bu da hastalığa neden oluyor. Kurbanları belediyelerin belirlediği alanlarda kesip parçalamalıyız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

"ET DİNLEDİĞİNDE LEZZETLİ OLUR"

Etin kesildikten sonra sulu olduğunu ve kebap için uygun olmadığını belirten Aydın, "Sulu eti kebap yapmak mümkün değil. İlk gün ya hayvanın sakatatlarını yiyeceğiz ya da kavurma yapacağız. İkinci gün ama istediğimiz gibi kebap yapabiliriz. Dinlenmemiş et sert olur ve kebap olmaz. Et gevşek olur. İkinci gün daha bir tadını alırsınız. Et dinlediğinde lezzetli olur" ifadelerini kullandı.

Kurban etinin dağıtılması gerektiğini de anlatan Yaşar Aydın, depremzedelerin unutulmaması gerektiğini söyledi.