Uzungöl'de faciadan dönüldü! Eğlence için bindi, canından oluyordu
Trabzon'un Uzungöl ilçesinde meşhur olan insan sapanı eğlencesi faciayla bitti. İnsan sapanına bağlı bir kadın halatın kopmasıyla aşağı düştü. Yürekleri ağza getiren anlar saniye saniye kaydedilirken, genç kadın şans eseri hafif yaralı şekilde kurtuldu.
Trabzon'da meydana gelen kazada korku dolu anlar yaşandı.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği turizm merkezi Uzungöl’de kurulan insan sapanına binen S.Ş. isimli kadın havada asılı kaldığı esnada direklere bağlı halatlardan biri koptu.
YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ
Kopmanın etkisiyle S.Ş.’nin hızlı bir şekilde aşağı düşmesine bağlı olduğu diğer halat yavaşlattı. Yaşanan kaza yürekleri ağzı getirirken, kazada S.Ş. ayağından hafif şekilde yaralandı.
"İHMALLER SONUCU ÖLÜME YAKLAŞTIM"
O anları sosyal medya hesabından paylaşan S.Ş., “Mesela ben ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum.
Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil” ifadelerini kullandı.