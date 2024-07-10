Uzungöl'de faciadan dönüldü! Eğlence için bindi, canından oluyordu

10 Temmuz 2024 14:08 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 14:17

Trabzon'da meydana gelen kazada korku dolu anlar yaşandı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği turizm merkezi Uzungöl’de kurulan insan sapanına binen S.Ş. isimli kadın havada asılı kaldığı esnada direklere bağlı halatlardan biri koptu.

YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ

Kopmanın etkisiyle S.Ş.’nin hızlı bir şekilde aşağı düşmesine bağlı olduğu diğer halat yavaşlattı. Yaşanan kaza yürekleri ağzı getirirken, kazada S.Ş. ayağından hafif şekilde yaralandı.

"İHMALLER SONUCU ÖLÜME YAKLAŞTIM"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan S.Ş., “Mesela ben ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum.

Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil” ifadelerini kullandı.