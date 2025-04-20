Vahşetin perde arkası belli oldu! Çöpte poşete sarılı bebek cesedi bulunmuştu

Denizli'de geçtiğimiz günlerde çöpte bulunan bebeğin, öz annesi tarafından çöpe atıldığı ortaya çıktı. Eski sevgilisinden hamile kalan ve doğumu tek başına evde gerçekleştiren genç kadının ifadeleri kan dondurdu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde 16 Nisan Çarşamba günü yaşanan olay, vicdanları yaralamıştı. Çöplerin arasında geri dönüşüm malzemesi toplayan bir yurttaş, poşete sarılmış bir bebek cesedi bulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik bedende yaşam belirtisi kalmadığını belirlemiş, cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞI ORTAYA ÇIKARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle bebeği çöpe atan kişinin 23 yaşındaki Ayşenur S. olduğu tespit edildi. Adresi belirlenen kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Görüntülerde bir poşetle çöpe yaklaşan kadının, elindeki paketi konteynere bırakarak uzaklaştığı net şekilde görülüyordu.

"ÖLÜ DOĞDU" DEDİ

Ayşenur S., emniyetteki ifadesinde bebeğin eski sevgilisinden olduğunu söyledi. Ailesinden habersiz şekilde hamile kaldığını, kimseden yardım istemeden doğumu evde tek başına gerçekleştirdiğini anlattı. İfadesine göre bebek ölü doğmuştu. Ne yapacağını bilemeyen genç kadın, korkuya kapılarak onu bir poşete sarıp çöp konteynerine attı. Ancak bu savunma, kamu vicdanında hiçbir şekilde kabul görmedi.

Adliyeye sevk edilen Ayşenur S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.