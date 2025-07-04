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 | Murat Makas

Valilikten tüm şehre uyarı! Hava sıcaklığı 37 derece olacak

Türkiye'de birçok ilde kavurucu sıcaklar bekleniyor. Düzce'de de hava sıcaklığının 37 dereceyi geçmesi bekleniyor. Düzce Valiliği, 5-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında hava sıcaklığının artacağını belirterek "Yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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Valilikten tüm şehre uyarı! Hava sıcaklığı 37 derece olacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 09:09

Türkiye'de bazı illeri aşırı hava sıcaklığına karşı uyardı. ’de hava sıcaklığı 4 ile 6 derece artması bekleniyor. Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını paylaşarak vatandaşları uyardı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Yapılan uyarıda; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının 5 Temmuz 2023 Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak artacağı iç kesimler başta olmak üzere ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Buna göre 5 Temmuz 2025 saat 09.00 ile 10 Temmuz 2025 saat 21.00 arasında ilimizde beklenen en yüksek hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak orman yangını riskinin yükselebileceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın azami düzeyde tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.

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#düzce
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