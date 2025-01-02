Van deprem ile sallandı! Kandilli'den ilk açıklama
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ocak 2025 16:47 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:07
Son dakika haberi: Van'ın Çaldıran ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son verilere göre; Van'ın Çaldıran ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli'nin verileri şu şekilde;
- Van-Çaldıran
- 02.01.2025, 16:35:34 TSİ
- Büyüklük: 3.4
- Derinlik: 5.0 km
Kaynak: tgrthaber.com