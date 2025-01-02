Van deprem ile sallandı! Kandilli'den ilk açıklama

02 Ocak 2025 16:47 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:07

Son dakika haberi: Van'ın Çaldıran ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son verilere göre; Van'ın Çaldıran ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli'nin verileri şu şekilde;