Van Erciş’te trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

25 Ekim 2024 22:15 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 22:31

Van'da iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Polis, her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Norveç’te tren kazası: Ölü ve yaralılar var!

Norveç’te tren kazası: Ölü ve yaralılar var!

Van​'ın Erciş​ ilçesinde karavan​ ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine gitmeye çalışan ambulansa hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi de hafif yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Erciş Sahilyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen karavan ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslime dildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nusret Matur yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARAÇLAR PERTE ÇIKTI

Öte yandan kaza yerine gitmeye çalışan bir ambulansa hafif ticari araç​ çarptı. Kazda kazada ticari araç sürücüsü hafif yaralanırken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis, her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.