Van-Hakkari karayolunda çığ: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Van-Hakkari karayolu Güzeldere Geçidi mevkiinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşım durdu. Kar kütlelerinin yolu kapatması sonucu çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Van-Hakkari karayolunda çığ: Çok sayıda araç mahsur kaldı
Alınan bilgiye göre, olay, - karayolunun Güzeldere Tüneli çıkışı, Kırmızıtaş bölgesinde yaşandı. Bölgede etkili olan yoğun ve tipi, felaketini beraberinde getirdi. Dağdan kopan kar kütleleri karayoluna inerek her iki yönde seyreden araçların geçişini engelledi. "Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi" İhbar üzerine Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle bölgeye yönlendirildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Olumsuz hava çalışmaları güçleştirdiği bildirildi. "Dağdan duman yükseldiğini gördüm" Çığdan son anda kurtulan İranlı tır sürücüsü Ebrahima Shahüba, yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı:"Seyir halindeyken dağdan bir dumanın yükseldiğini fark ettim ve hemen aracı durdurdum. Önümdeki minibüs o sırada ilerliyordu, tam göremedim. Kar kütleleri saniyeler içinde yolu tamamen kapattı" dedi. "Sürücülere hayati uyarı" Yetkililer, bölgede tipi ve yeni çığ riski nedeniyle hava şartlarının kritik seviyede olduğunu belirtti. Vatandaşların zorunlu haller dışında Van-Hakkari karayolunu kullanmamaları, yola çıkan sürücülerin ise zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları konusunda uyarı yapıldı.

