Alınan bilgiye göre, olay, Van-Hakkari karayolunun Güzeldere Tüneli çıkışı, Kırmızıtaş bölgesinde yaşandı. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, çığ felaketini beraberinde getirdi. Dağdan kopan kar kütleleri karayoluna inerek her iki yönde seyreden araçların geçişini engelledi. "Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi" İhbar üzerine Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle bölgeye yönlendirildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

HABERİN ÖZETİ Van-Hakkari karayolunda çığ: Çok sayıda araç mahsur kaldı Van-Hakkari karayolunun Güzeldere Tüneli çıkışı, Kırmızıtaş bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin neden olduğu çığ felaketi sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi çığ felaketine yol açtı. Dağdan kopan kar kütleleri karayolunu kapatarak her iki yönde seyreden araçların geçişini engelledi. Karayolları ekipleri, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. Çığdan kurtulan İranlı tır sürücüsü Ebrahima Shahüba, dağdan duman yükseldiğini gördüğünü ve saniyeler içinde yolun kapandığını belirtti. Yetkililer, bölgede tipi ve yeni çığ riski nedeniyle hava şartlarının kritik seviyede olduğunu belirterek vatandaşları zorunlu haller dışında karayolunu kullanmamaları konusunda uyardı. Yola çıkan sürücülere zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları konusunda uyarı yapıldı.

Olumsuz hava çalışmaları güçleştirdiği bildirildi. "Dağdan duman yükseldiğini gördüm" Çığdan son anda kurtulan İranlı tır sürücüsü Ebrahima Shahüba, yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı:"Seyir halindeyken dağdan bir dumanın yükseldiğini fark ettim ve hemen aracı durdurdum. Önümdeki minibüs o sırada ilerliyordu, tam göremedim. Kar kütleleri saniyeler içinde yolu tamamen kapattı" dedi. "Sürücülere hayati uyarı" Yetkililer, bölgede tipi ve yeni çığ riski nedeniyle hava şartlarının kritik seviyede olduğunu belirtti. Vatandaşların zorunlu haller dışında Van-Hakkari karayolunu kullanmamaları, yola çıkan sürücülerin ise zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları konusunda uyarı yapıldı.