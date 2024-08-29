Van'da gece yarısı deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
29 Ağustos 2024 02:19 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 02:20
Van'da gece saatlerinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depreme ilişkin ilk verileri açıkladı. İşte yaşanan son depremler...
Artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Van'da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli depremin merkez üssünü Çolpan ilçesi olarak duyurdu.
Saat 02.09 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 5 kilometre olarak kaydedildi.
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Kaynak: TGRT Haber