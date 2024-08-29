Van'da gece yarısı deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

29 Ağustos 2024 02:19 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 02:20

Adana Tufanbeyli'de olan 3.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

Adana Tufanbeyli'de olan 3.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

Artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Van'da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli depremin merkez üssünü Çolpan ilçesi olarak duyurdu.

Saat 02.09 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 5 kilometre olarak kaydedildi.

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