Van'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kısa sürede yolların kapanmasına neden oldu. Karayolları ve belediye ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Doğuda kar ve tipi hayatı felç etti! Uçaklar pisti pas geçti, yerleşim yerlerinin yolları kapandı Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkileyerek birçok köy yolunun kapanmasına ve bir uçağın iniş yapamamasına neden oldu. Van'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu yollar kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. İzmir'den Van'a gelen bir yolcu uçağı, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle iniş yapamadı. Bahçesaray, Başkale, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye ve Tuşba ilçelerinde toplam 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının aralıklarla süreceğini ve buzlanma ile don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

İZMİR UÇAĞI PİSTİ PAS GEÇTİ

Sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle uçakların sorunsuz iniş yapabilmesi için Van Ferit Melen Havalimanı pistinde kar küreme çalışması gerçekleştirildi. İzmir’den Van’a gelen yolcu uçağı, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle azalan görüş mesafesi sebebiyle iniş yapamadı. Uçağın farklı bir havalimanına yönlendirildiği öğrenildi.

93 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte Bahçesaray’da 14, Başkale’de 9, Çatak’ta 21, Erciş’te 9, Gevaş’ta 4, Gürpınar’da 28, Muradiye’de 7 ve Tuşba’da 1 olmak üzere toplam 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının aralıklarla süreceğini belirterek vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmalarını istedi.

KARS'TA KAR VE TİPİ

Kars'ta etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde ulaşım büyük ölçüde aksarken, ekipler kapalı yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

YÜKSEKOVA NİSAN AYINDA KARLA KAPLANDI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle şehir kış mevsimini yeniden yaşıyor. İlçe merkezinde iki gündür aralıklarla süren kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Bahar mevsiminin yaşandığı nisan ayında yeniden beyaza bürünen ilçede, kar kalınlığı merkezde 10 santimetreye ulaştı. Yağışla birlikte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve oluşan kar birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.