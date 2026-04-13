Doğuda kar ve tipi hayatı felç etti! Uçaklar pisti pas geçti, yerleşim yerlerinin yolları kapandı

Van'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kısa sürede yolların kapanmasına neden oldu. Karayolları ve belediye ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
Sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle uçakların sorunsuz iniş yapabilmesi için Van Ferit Melen Havalimanı pistinde kar küreme çalışması gerçekleştirildi. İzmir’den Van’a gelen yolcu uçağı, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle azalan görüş mesafesi sebebiyle iniş yapamadı. Uçağın farklı bir havalimanına yönlendirildiği öğrenildi.
Şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte Bahçesaray’da 14, Başkale’de 9, Çatak’ta 21, Erciş’te 9, Gevaş’ta 4, Gürpınar’da 28, Muradiye’de 7 ve Tuşba’da 1 olmak üzere toplam 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının aralıklarla süreceğini belirterek vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmalarını istedi.
Kars'ta etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde ulaşım büyük ölçüde aksarken, ekipler kapalı yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle şehir kış mevsimini yeniden yaşıyor. İlçe merkezinde iki gündür aralıklarla süren kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Bahar mevsiminin yaşandığı nisan ayında yeniden beyaza bürünen ilçede, kar kalınlığı merkezde 10 santimetreye ulaştı. Yağışla birlikte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve oluşan kar birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.