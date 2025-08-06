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 | Merve Yaz

Van'da öldürülen fenomen Onur Karael'in eşi isyan etti! 'Bu bir vahşet'

Sosyal medyada “Arda Edeoğlu” olarak tanınan Onur Karael, Van’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Fenomenin eşi Meryem Karael, olayın ardından tehdit mesajlarının sürdüğünü belirterek, “Bu bir vahşet, barış istemiyorum, sadece adalet istiyorum” dedi.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 11:19

'ın İpekyolu ilçesinde 14 Temmuz 2025'te yaşanan olayda, Onur Karael 3 kızıyla birlikte aracındayken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karael, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Binlerce takipçisi olan fenomenin cenazesi, memleketi Yüksekova'da toprağa verilirken, taziye kurmadı.

Van'da öldürülen fenomen Onur Karael'in eşi isyan etti! 'Bu bir vahşet'


Saldırı sırasında araçta bulunan 3 kızı da yaralanan Meryem Karael, olay gecesini gözyaşları içinde anlattı. Eşi ve çocuklarının haince pusuya düşürüldüğünü belirten Karael, "Eşim otoparka dönerken arabaların arkasına saklanan kişiler birden ortaya çıktı. Önce eşime ateş ettiler, sonra arkaya çocuklarıma sıkmaya başladılar" dedi.

Van'da öldürülen fenomen Onur Karael'in eşi isyan etti! 'Bu bir vahşet'


Silah seslerini duyunca oğluyla birlikte yere yattığını söyleyen Karael, yaralanan 3 kızının her birinin bedeninde 4-5 mermi bulunduğunu ve yoğun bakımda olduklarını aktardı.

ADALET ÇAĞRISI DEVAM EDİYOR

Saldırıyı gerçekleştirenleri gördüğünü belirten Meryem Karael, eşinin ve çocuklarının masum olduğunu vurguladı. "Hala tehdit mesajları alıyoruz. Bu bir insanlık suçu, bir vahşettir" ifadelerini kullanan Karael, yapılan barış çağrılarına da tepki gösterdi. Meryem Karael, barış çağrılarına olumlu bakmadığını dile getirerek, "Daha çok anne ağlamasın istiyoruz. Barış istemiyorum, sadece istiyorum. Eşim haince öldürüldükten sonra o barışın bir anlamı kalmadı" dedi.

Van'da öldürülen fenomen Onur Karael'in eşi isyan etti! 'Bu bir vahşet'


Olayı bir "katliam" ve "vahşet" olarak tanımlayan Karael, tek isteğinin adaletin yerini bulması olduğunu belirtti.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

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ETİKETLER
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#Gündem
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