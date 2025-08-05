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 | Murat Makas

Kim Milyoner Olmak İster ile ünlendi, Türkiye onu konuşuyor! 74 yaşından sonra fenomen oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ünlenen 74 yaşındaki Habibe Karataş (Günay Teyze) fenomen çıktı. Yarışmadan sonra takipçi sayısının arttığını söyleyen Günay teyze yaptığı yöresel ürünleri birçok ile satıyor. Günay teyze kazandığı 500 bin TL ile yapacaklarını açıkladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 10:53

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında1 milyonluk soruyu açtıran 74 yaşındaki Habibe Karataş (Günay Teyze) olmasıyla konuşuluyor. Yarışma sonrası takipçilerinden olumlu tepkiler aldığını söyleyen Günay teyze, takipçi sayısının 200 bine çıktığını söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster ile ünlendi, Türkiye onu konuşuyor! 74 yaşından sonra fenomen oldu

'ya özgün ev yemekleri tarifi yapan, yaptığı yöresel lezzetleri takipçilerinden gelen talep üzerine Türkiye'nin dört bir köşesine kargo ile gönderen Günay Teyze, yemek kitabı yazacak hafızaya sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Günay teyze, yarışmadan kazandığı 500 bin TL'yi torununun düğünü için kullanacağını belirtti.

TÜRKİYE’NİN BİRÇOK İLİNDEN SİPARİŞ VERİYORLAR

Sosyal medyada sayfasının bulunduğunu, fakat kimse tanımadığını belirten Günay Teyze, torununun çektiği videolar sayesinde takipçi sayısının arttığını belirterek şunları söyledi:

"Ben Muğla Yeniköy'de oturan Habibe Karataş. Benim göbek adım Günay, onun için Günay teyze diyorlar. Günay teyze olarak da göbek adım olduğundan sosyal medyada Günay teyze, öyle tanıdılar beni. 74 yaşına girdim. Ben ilk önce, ben eskiden vardım ama beni takip eden olmadığı için, torunum hemen video çekmiş, koymuş, yaptığım yemeklerden, el lezzeti anneannemin çok güzel diye. ‘Anneanne ben dedi gittiğim yerlerde seni izler dururum' diyerek ‘çekmiş olayım' dedi. Daha sonra demiş ki, ‘sosyal medyaya neden koymayayım anneannemi' demiş. Takipçi gelmeye başladı, bir koyuşta 700, ondan sonra ertesi gün 3 bin derken fırladı, bir haftanın içinde 20 bine ulaştı. Torunum bana, ‘Anneanne sen bu işleri kaldıramazsın, sosyal medyadan sileyim' dedi. ‘Hayır çocuğum' dedim, ‘ben her şeyin şimdiye kadar hakkından geldim, onun da hakkından gelirim' dedim. Böylelikle yaptığım ürünlerden, tarhanadır, yemektir, ekmektir, Muğla halkasıdır, inci börek, ben katmer böreği yaparım, benim yaptığım gibi herkes yapar da büyükçe yaparım, ben katmer şeklinde yaparım, çok güzel olur. Sipariş verirler. İstanbul, Ankara, Türkiye'nin her bir yerine sipariş verenlere her şeyi gönderebiliyorum."

Kim Milyoner Olmak İster ile ünlendi, Türkiye onu konuşuyor! 74 yaşından sonra fenomen oldu

KAZANDIĞI PARA İLE TORUNUNU EVLENDİRECEK

‘Kim milyoner olmak ister' yarışmasından 500 bin lira kazanan Günay Teyze, kazandığı para ile torununu evlendirmek istediğini söyledi. "Ben eskiden beri kim milyoner olmak ister izlerim. Haberler de izlerim, böyle yarışmalar da izlerim, Master Şefi de izlerim. Çünkü o yemek programları aynı benim gibi mi yapıyorlar, ondan ne katıyorlar, onu heyecanla izlerim. Dedim ki, çocuğum yazdır bana, eskiden beri merakım vardı, ben bu yarışmaya gideceğim. Tamam anneanne dedi, yazdırdık, 10 günün içinde yarışma çıktı. Çok mutluyum. Yarışma başarıyla geçti. Ne yapacaksın bu yarışmada dediler. Torunum var, sözlendi, onu evlendireceğim dedim, onun parasını da kazandım" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster ile ünlendi, Türkiye onu konuşuyor! 74 yaşından sonra fenomen oldu

TAKİPÇİ SAYISI YARIŞMA SONUNDA 200 BİNE ULAŞTI

74 yaşında sosyal medya fenomeni olan Günay Teyze, "Yarışmaya giderken takipçi sayım 104 bindi. Oradan döndüm. Günde her gün Bin takip alıyorum. Sağ olsun takipçilerim. Demek ki beni sevmişler ki konuşmamdan bir yararlı. Onun için şimdi 190 bine çıktı yarışımdan sonra. Daha da artmasını bekliyorum. Takipçilerim heyecanla izledik dediler. ‘Günay teyze sen bizi bunu yaşattın. Daha bundan gerisi yoktur. Çok mutlu ettin' dediler. Özveriyle yanaştın mı, o işi başaramıyorum diyecek bir yanın yok. Başarırsın. Yeter ki sen ona iki elinle sarıl, gençler hem okusunlar hem yapsınlar. Bak ben çocukken alıştım yemeklere, şimdi yemek kitabı yazsam yazabilirim. Çünkü her yemek tarifini verebilirim. O kapasitesi var bende. Çok şükür Allah'ım aklımda beyin jimnastiği yapıyorum çocuğum ben bir de buna. Hani ne kadar çalışsam da o çalışma enerji, beyin jimnastiği, beynim çalışıyor. Oturup köşeyi ne yapayım" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster ile ünlendi, Türkiye onu konuşuyor! 74 yaşından sonra fenomen oldu
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#sosyal-medya
#Günay Teyze
#Kim Milyoner Olmak İster
#Yaşam
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