Van'da panik dolu anlar! Elektrik trafosu havai fişek gibi patladı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan elektrik trafosu havai fişek gibi patladı. Olayda can veya mal kaybı olmazken yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi Terzioğlu Caddesi'nde panik dolu anlar meydana geldi. Elektrik trafosu havai fişek gibi patlayarak çevreye kıvılcım yayıldı.

PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Patlama esnasında çevrede herhangi bir araç veya vatandaşın bulunmaması tehlikeyi önlerken mahalle sakinlerinin patlama anında yaşadığı panik kamera görüntüsüne yansıdı. Cep telefonuyla görüntülenen patlama sonrası bölgede elektrik kesintisi oldu.

Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken trafodaki arızayı tespit etmek için görevliler olay yerine gelerek müdahale etti.