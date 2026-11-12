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 | Ömer Faruk Dogan
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IHA
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GİRİŞ:
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saat ikonu 13:34
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
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Van'ın asırlık lezzeti 6-7 ay toprağın altında bekliyor! Kilosu 800 liraya ulaştı

Van mutfağının asırlık lezzetleri arasında yer alan otlu küp peyniri, kendine özgü aroması ve geleneksel üretim yöntemiyle kış aylarında sofraların başköşesinde yer alıyor.

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Editor
 Ömer Faruk Dogan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 13:36

'ın yöresel otlarıyla hazırlanıp geleneksel yöntemlerle küplere basılan ve 6-7 ay toprak altında dinlendirilen otlu küp peyniri, kış aylarında yoğun talep görüyor. Geçen yıl kilogramı 650 liraya kadar satılan peynirin fiyatı 2026 yılında 800 liraya ulaştı.

Van'ın asırlık lezzeti 6-7 ay toprağın altında bekliyor! Kilosu 800 liraya ulaştı

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Van mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan otlu küp peyniri, özellikle kış mevsiminde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Kışlık alışverişlerini sürdüren vatandaşlar, kendine özgü aroması ve farklı lezzetiyle öne çıkan küp peynirini tercih ediyor.

Van'ın asırlık lezzeti 6-7 ay toprağın altında bekliyor! Kilosu 800 liraya ulaştı

FİYAT ARTTI AMA TALEP DÜŞMEDİ

Sirmo, mendi ve heliz başta olmak üzere çeşitli yöresel otlarla hazırlanan peynir, geleneksel yöntemlerle küplere basılarak toprak altında 6-7 ay boyunca dinlendiriliyor. Olgunlaşma sürecinin ardından tüketime hazır hale gelen peynir, bu süreçte su kaybederek ağırlığından bir miktar kaybediyor.

Van'ın asırlık lezzeti 6-7 ay toprağın altında bekliyor! Kilosu 800 liraya ulaştı

İHA muhabirine konuşan peynirci esnafı Yunus Akçılgın, üç farklı peynir çeşidi sattıklarını belirtti. Yıl içerisinde en çok tercih edilenin küp peynir olduğunu ifade eden Akçılgın, "Birincisi taze peynir, ikincisi 2-3 ay boyunca su içerisinde beklettiğimiz peynir, üçüncüsü ise toprak altında dinlendirdiğimiz küp peyniridir. Küp peynirimizin içerisinde sirmo ve mendi otu bulunuyor. Tercihe göre siyabo otu da eklenebiliyor. Bu otlar peynire ayrı bir aroma katıyor. Özellikle kış aylarında sofraların en güzel lezzetlerinden biri oluyor" dedi.

Van'ın asırlık lezzeti 6-7 ay toprağın altında bekliyor! Kilosu 800 liraya ulaştı

Küp peynirinin kendine özgü lezzeti nedeniyle vatandaşların her mevsim tercih ettiğini dile getiren Akçılgın, "Farklı yiyecekler olsa bile insanın gözü sürekli küp peynirini arıyor. Yaz-kış, sezon fark etmeksizin vatandaşlarımızın bu peynire ilgisi var. Fiyatı biraz artmış olabilir ancak bu durum talebi azaltmıyor. Vatandaşlar sofralarında bu peyniri görmek ve yemek istiyor. Hatta yemeklerinin yanında mutlaka bir tabak küp peyniri bulunduran müşterilerimiz var" diye konuştu.

Van'ın asırlık lezzeti 6-7 ay toprağın altında bekliyor! Kilosu 800 liraya ulaştı

Vanlıların büyük bölümünün peynirini köylerde kendisinin hazırladığını ve kışlık ihtiyaçları için bidonlar dolusu peynir stokladığını belirten Akçılgın, özellikle şehir dışından gelen müşterilerin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Van'ın asırlık lezzeti 6-7 ay toprağın altında bekliyor! Kilosu 800 liraya ulaştı

Küp peynirinin kilogram fiyatının 600 ila 800 lira arasında değiştiğini kaydeden Akçılgın, "Geçen yıl en yüksek 650 liradan sattığımız küp peynirinin fiyatı bu yıl 800 lira seviyelerine ulaştı. İnek, koyun ve keçi peyniri çeşitlerimiz de bulunuyor. Ancak keçi peyniri çok fazla bulunmuyor. Vatandaşlarımız genellikle koyun peynirini tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Van'ın asırlık lezzeti 6-7 ay toprağın altında bekliyor! Kilosu 800 liraya ulaştı
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