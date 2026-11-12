Soyadını değiştirmek isteyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Soyadı değiştirmek isteyenler için mahkemeye başvuruda mutlaka olağanüstü veya çok ağır bir gerekçe aranması gerekmiyor. Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında haklı nedenlerin bulunması halinde soyadı değiştirme davası açılabiliyor. Yargıtay kararları, kan davasından kaynaklanan güvenlik endişesinden kişinin sosyal çevresinde farklı bir soyadıyla tanınmasına kadar çeşitli gerekçelerin hukuken değerlendirilebileceğini gösteriyor. Avukat Gizem Gonce, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada, soyadı değişikliği talebinde kişinin sosyal yaşamının, aile ilişkilerinin, güvenliğinin ve mevcut soyadıyla kurduğu bağın önem taşıdığını vurguladı. Av. Gonce, kişinin mevcut soyadını benimsememesinin de somut olayın koşullarına göre haklı neden sayılabileceğine dikkat çekti. Yargıtay'ın emsal kararları da soyadı değişikliği davalarında kişinin bireysel koşullarının belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR: KAN DAVASI SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HAKLI NEDEN SAYILDI

Yargıtay'ın soyadı değişikliği konusunda verdiği kararlar, kişilerin bireysel koşullarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 3 Aralık 2015 tarihli, 2015/4110 E. ve 2015/17703 K. sayılı kararında oldukça dikkat çekici bir uyuşmazlık ele alındı. Davacı, yakın arkadaş ve iş çevresinde farklı bir isimle tanınıyordu. Bunun yanı sıra kan davasından kaynaklanan husumet nedeniyle mevcut soyadını değiştirmek istiyordu.

Yerel mahkemenin talebi reddetmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, kişinin sosyal çevresinde farklı bir isimle tanınmasını ve kan davasından kaynaklanan husumeti birlikte değerlendirdi. Soyadı değişikliği için haklı neden bulunduğuna hükmeden Yargıtay, yerel mahkemenin ret kararını bozdu.

Bu karar, soyadı değişikliğinde yalnızca soyadının anlamının veya toplumdaki algısının değil, kişinin güvenliğinin, sosyal yaşamının ve özel koşullarının da dikkate alınması gerektiğini ortaya koydu.

YARGITAY: KİŞİNİN KENDİ TERCİHİ DE ÖNEMLİ

Soyadı değişikliği konusunda dikkat çeken bir diğer değerlendirme ise Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 14 Aralık 2017 tarihli, 2017/6537 E. sayılı kararında yer aldı. Kararda, soyadını değiştirmek isteyen kişinin özel nedenlerinin, kişiliğinin, sosyal statüsünün ve aile ilişkilerinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Bir kişinin mevcut soyadını benimsememesi ve kişiliğiyle özdeşleştirememesi de değişiklik talebinde değerlendirilmesi gereken unsurlar arasında gösterildi. Ancak burada en önemli nokta, kişinin talebini somut olaylar ve delillerle desteklemesi.

SOYADI DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER HANGİ DURUMLARDA DAVA AÇABİLİR?

Peki, soyadı nasıl değiştirilir, hangi gerekçeler haklı neden sayılır? Soyadı değişince miras hakları etkilenir mi? Avukat Gizem Gonce, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesine dikkat çekerek soyadı değişikliğinin hukuki dayanağını ve haklı nedenlerini tek tek sıraladı.

"ADIN VE SOYADIN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKLI SEBEPLERE DAYANILARAK İSTENEBİLİR"

Soyadı değişikliğinde Türk Medeni Kanunu'nda yer alan haklı neden şartına dikkat çeken Av. Gizem Gonce, kişilerin hangi durumlarda mahkemeye başvurabileceğini anlattı. Gonce, soyadının kişinin kimliğinin ve sosyal yaşamının önemli bir parçası olduğunu vurguladı:

"Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca adın ve soyadının değiştirilmesi haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Soyadı, kişinin yalnızca nüfus kayıtlarında yer alan bir ibare değildir. Aynı zamanda kişinin aile ilişkileri, sosyal çevresi ve kimliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle kişinin soyadını benimsememesi, toplum içerisinde farklı bir soyadıyla tanınması, mevcut soyadının kendisinde ciddi rahatsızlık yaratması veya soyadı nedeniyle sosyal yaşamında sorunlar yaşaması somut olayın özelliklerine göre haklı neden oluşturabilir."

HANGİ DURUMLARDA SOYADI DEĞİŞTİRME DAVASI AÇILABİLİR?

Av. Gonce, hangi durumlarda soyadı değiştirme davası açılabileceğini şöyle sıraladı:

"Özellikle şu durumlarda soyadı değişikliği talebi gündeme gelebilir:

Soyadının alay konusu olması veya kişiyi toplum içerisinde zor durumda bırakması.

Soyadının kişide ciddi psikolojik ve sosyal rahatsızlık yaratması.

Kişinin uzun yıllardır farklı bir soyadıyla tanınması.

Aile ilişkilerinden kaynaklanan haklı nedenlerin bulunması.

Kan davası, tehdit veya güvenlik endişesi nedeniyle soyadının değiştirilmesinin gerekli olması.

Mevcut soyadının kişinin kimliği ve sosyal yaşamıyla özdeşleşmemesi.

Ancak bu durumların her biri kendiliğinden davanın kabulünü sağlamaz. Mahkeme, somut olayın koşullarını ve sunulan delilleri birlikte değerlendirir."

DAVA AÇMAYA HAZIRLANANLAR DİKKAT

Soyadını değiştirmek isteyenlerin mahkemeye başvurmadan önce dikkat etmesi gereken önemli ayrıntılar bulunuyor. Dava dilekçesinin hazırlanmasından gerekçelerin ortaya konulmasına kadar birçok unsur, başvurunun değerlendirilmesinde önem taşıyor.

Av. Gizem Gonce, soyadı değiştirme davasının nasıl açılacağını şöyle anlattı:

"Soyadı değişikliği davası, kişinin yerleşim yerindeki görevli Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Dava dilekçesinde mevcut soyadının neden değiştirilmek istendiği açıklanmalı, yeni soyadı belirtilmeli ve haklı nedenler somutlaştırılmalıdır. Tanık beyanları, sosyal çevrede kullanılan soyadına ilişkin bilgiler, yazışmalar ve varsa tehdit veya güvenlik sorunlarını gösteren belgeler delil olarak sunulabilir. Mahkeme, bütün delilleri değerlendirerek karar verir."

"SOYADININ DEĞİŞMESİ SOYBAĞI, MİRAS HAKLARI VE BORÇLARINI ORTADAN KALDIRMAZ"

Soyadını değiştirmek isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de bu işlemin mirasçılık, aile bağları ve borçlar üzerindeki etkisi. Peki, mahkeme kararıyla soyadı değişen kişinin hukuki statüsü de değişiyor mu?

Av. Gonce, soyadı değişen kişinin hukuki statüsüne dikkat çekti:

"Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesi açıkça ad değişikliğinin kişisel durumda değişiklik meydana getirmeyeceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla soyadının değiştirilmesi kişinin soybağını, mirasçılık haklarını, borçlarını veya diğer hukuki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz."

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİNDE EN ÖNEMLİ KRİTER

Soyadı değiştirmek isteyenlerin yalnızca mevcut soyadını beğenmemesi, mahkemenin talebi kabul etmesi için tek başına yeterli olmayabilir. Burada kişinin yaşadığı olayların, sosyal çevresinin, aile ilişkilerinin ve kişilik haklarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Av. Gizem Gonce, Yargıtay kararlarının da bu yönde önemli bir çerçeve çizdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Soyadı değişikliği davalarında en önemli husus, haklı nedenin doğru hukuki temellere dayandırılmasıdır. Yargıtay kararları, bu değerlendirmede kişinin bireysel koşullarının, aile ilişkilerinin, sosyal yaşamının ve kişilik haklarının dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Soyadı değişikliği talebi, yalnızca soyadının güzel veya kötü bulunması üzerinden değerlendirilmemelidir. Kişinin yaşadığı olaylar, kendisini nasıl tanımladığı ve mevcut soyadının yaşamındaki etkileri birlikte ele alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki isim ve soyadı, kişinin kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hukuk düzeni de kişinin kişilik haklarını korumayı esas alır."