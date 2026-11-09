Yargıtay 'kız çocuğuna miras yok' devrine son noktayı koydu! Erkek kardeşlere devredilen tapular geri alınabilir

YARGITAY'DAN KIZ ÇOCUKLARI LEHİNE EMSAL KARAR

Yargıtay'ın kız çocuklarının miras hakkıyla ilgili verdiği emsal kararın ayrıntıları neler?

Av. Gizem Gonce: "Bu konuda özellikle Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 13.10.2025 tarihli, 2024/5005 Esas ve 2025/4460 Karar sayılı ilamı oldukça dikkat çekicidir. Somut olayda miras bırakan anne, kendisine ait taşınmazı üç oğluna tapuda satış işlemi şeklinde devretmiştir. Kız çocukları ise bu işlemin gerçek bir satış olmadığını, annelerinin kendilerinden mal kaçırmak ve erkek çocuklarını avantajlı konuma getirmek amacıyla hareket ettiğini ileri sürerek dava açmıştır.

İlk derece mahkemesi davayı reddetmiş, istinaf başvurusu da kabul görmemiştir. Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Hukuk Dairesi farklı bir değerlendirme yapmıştır. Yargıtay; miras bırakanın ekonomik durumunu, taşınmazı satmasını gerektiren makul bir neden bulunup bulunmadığını, satış bedeli ile taşınmazın gerçek değeri arasındaki farkı, erkek çocuklarına yapılan devirleri ve kız çocuklarına herhangi bir taşınmaz devredilmemiş olmasını birlikte değerlendirmiştir.

Sonuç olarak miras bırakanın taşınmazı kız çocuklarından mal kaçırmak amacıyla muvazaalı şekilde devrettiği kanaatine ulaşmış ve davanın kabul edilmesi gerekirken reddedilmesini hukuka aykırı bularak kararı bozmuştur. Bu karar, kız çocuklarının miras haklarının korunması bakımından önemli bir emsal niteliğindedir."