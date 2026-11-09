TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:18

Gümüşte kritik hafta! 48 dolar kırılırsa sert düşüş gelebilir

Doların güçlenmesine rağmen haftayı yüzde 5,72 yükselişle tamamlayan gümüşte gözler kritik seviyelere çevrildi. Analistlere göre 48 dolar desteğinin kaybedilmesi fiyatları 45 dolara kadar çekebilir. Bu seviyenin korunması halinde ise 60 dolar hedefi yeniden gündeme gelebilir.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Gümüşte kritik hafta! 48 dolar kırılırsa sert düşüş gelebilir
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:18

Gümüş fiyatları, ABD dolarındaki yükselişe meydan okuyarak haftayı güçlü bir kazançla kapattı. Cuma günü ons başına 51,90 dolardan kapanan değerli metal, haftalık bazda yüzde 5,72 değer kazandı. Ancak bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı henüz net değil. Analistler, gümüşün önünde iki farklı senaryo bulunduğunu belirterek yatırımcıların özellikle 48 dolar seviyesine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Piyasalarda şimdi gözler ABD'den gelecek enflasyon verilerine çevrildi. Salı günü açıklanacak ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), doların seyrini ve dolayısıyla gümüş fiyatlarının yönünü değiştirebilir.

Gümüşte kritik hafta! 48 dolar kırılırsa sert düşüş gelebilir

GÜÇLÜ DOLARA RAĞMEN GÜMÜŞ YÜKSELDİ

ABD ekonomisinden gelen güçlü istihdam verileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi. Ekim ayında tarım dışı istihdamın 165 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilemesi, aralık ayında faiz artırımı yapılabileceği ihtimalini güçlendirdi. Faiz artışı beklentisinin yüzde 80'e ulaşmasıyla dolar endeksi 102,30 seviyesine yükseldi. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,51'e çıktı. Normal şartlarda güçlü dolar ve yükselen tahvil faizleri, gümüş gibi faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı yaratıyor. Ancak gümüş, bu tabloya rağmen haftayı yükselişle tamamlamayı başardı.

GÜMÜŞTE BÜTÜN HESAPLAR 48 DOLAR ÜZERİNE YAPILIYOR

Analistlere göre gümüş fiyatlarında kısa vadeli görünümü belirleyecek en önemli bölge 48-50 dolar aralığı. Özellikle 48 dolar seviyesi, yükselişin devam edip etmeyeceği açısından kritik bir destek olarak görülüyor. Fiyatların bu eşiğin üzerinde kalması, son dönemde başlayan toparlanmanın sürmesini sağlayabilir. Ancak desteğin kaybedilmesi halinde tablo tersine dönebilir. Analistler, 48 doların altında satışların hız kazanabileceği uyarısında bulunuyor.

Gümüşte kritik hafta! 48 dolar kırılırsa sert düşüş gelebilir

48 DOLAR KIRILIRSA HEDEF 45 DOLARA DÜŞEBİLİR

Gümüşün 48 doların altına gerilemesi durumunda ilk önemli destek noktası 45 dolar olacak.

Bu seviyede de tutunamayan fiyatların 40-45 dolar bandına doğru çekilmesi ihtimali bulunuyor. Yani piyasada yükseliş beklentisi korunurken aşağı yönlü riskler de masadan kalkmış değil. Özellikle doların güçlenmeye devam etmesi ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, gümüş üzerindeki satış baskısını artırabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

YÜKSELİŞ DEVAM EDERSE 60 DOLAR KAPISI AÇILABİLİR

Gümüşte iyimser senaryonun gerçekleşmesi için 45-48 dolar aralığındaki desteklerin korunması gerekiyor. Analistler, bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş hareketinin yeniden güç kazanabileceğini düşünüyor.

Haftalık grafiklerde öne çıkan teknik formasyonlar da bu beklentiyi destekliyor. Buna göre gümüşün önümüzdeki dönemde 60 dolar seviyesine doğru hareket etme potansiyeli bulunuyor. Ancak 60 dolar hedefinin gündemde kalabilmesi için mevcut toparlanmanın korunması ve dolar kaynaklı baskının hafiflemesi önem taşıyor.

Gümüşte kritik hafta! 48 dolar kırılırsa sert düşüş gelebilir

ALTIN-GÜMÜŞ ORANINDA 80 SEVİYESİ KRİTİK

Gümüş yatırımcılarının takip ettiği bir diğer gösterge ise altın-gümüş oranı. Gümüş fiyatlarının gerilediği dönemde 80 seviyesini test eden bu oran, değerli metalin gelecekteki hareketi açısından önemli sinyaller veriyor.

Analistlere göre oranın 80'in altına inmesi, gümüşte dip seviyenin geride kalmış olabileceğine yönelik beklentileri güçlendirebilir. Buna karşılık 80 seviyesinin aşılması halinde gümüş üzerindeki baskı artabilir. Böyle bir senaryoda altın-gümüş oranının 84 seviyesine doğru yükselmesi bekleniyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Gümüş piyasasında haftanın en önemli gelişmesi, salı günü açıklanacak ABD ekim ayı enflasyon verisi olacak. TÜFE'nin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in faiz artırabileceği yönündeki beklentileri daha da güçlendirebilir. Bu durumda doların yükselişini sürdürmesi ve gümüş fiyatlarının 45 dolara doğru gerilemesi ihtimali öne çıkıyor.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması ise tam tersi bir tablo yaratabilir. Dolar üzerindeki yukarı yönlü baskının hafiflemesi, gümüşte alımları destekleyebilir. Bu senaryoda analistlerin takip ettiği hedef 60 dolar. Ancak bu seviyeye doğru yeni bir yükseliş hareketinin başlayıp başlamayacağını, 48 dolar desteğinin korunması ve ABD'den gelecek enflasyon rakamları belirleyecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın ve gümüş neden düşüyor? 14 Ekim bugün altın ve gümüş fiyatları çakıldı
Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat! Dünya devleri 2027 rakamlarını açıkladı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.