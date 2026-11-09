Gümüşte kritik hafta! 48 dolar kırılırsa sert düşüş gelebilir

Gümüş fiyatları, ABD dolarındaki yükselişe meydan okuyarak haftayı güçlü bir kazançla kapattı. Cuma günü ons başına 51,90 dolardan kapanan değerli metal, haftalık bazda yüzde 5,72 değer kazandı. Ancak bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı henüz net değil. Analistler, gümüşün önünde iki farklı senaryo bulunduğunu belirterek yatırımcıların özellikle 48 dolar seviyesine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Piyasalarda şimdi gözler ABD'den gelecek enflasyon verilerine çevrildi. Salı günü açıklanacak ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), doların seyrini ve dolayısıyla gümüş fiyatlarının yönünü değiştirebilir.

GÜÇLÜ DOLARA RAĞMEN GÜMÜŞ YÜKSELDİ

ABD ekonomisinden gelen güçlü istihdam verileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi. Ekim ayında tarım dışı istihdamın 165 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilemesi, aralık ayında faiz artırımı yapılabileceği ihtimalini güçlendirdi. Faiz artışı beklentisinin yüzde 80'e ulaşmasıyla dolar endeksi 102,30 seviyesine yükseldi. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,51'e çıktı. Normal şartlarda güçlü dolar ve yükselen tahvil faizleri, gümüş gibi faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı yaratıyor. Ancak gümüş, bu tabloya rağmen haftayı yükselişle tamamlamayı başardı.

GÜMÜŞTE BÜTÜN HESAPLAR 48 DOLAR ÜZERİNE YAPILIYOR

Analistlere göre gümüş fiyatlarında kısa vadeli görünümü belirleyecek en önemli bölge 48-50 dolar aralığı. Özellikle 48 dolar seviyesi, yükselişin devam edip etmeyeceği açısından kritik bir destek olarak görülüyor. Fiyatların bu eşiğin üzerinde kalması, son dönemde başlayan toparlanmanın sürmesini sağlayabilir. Ancak desteğin kaybedilmesi halinde tablo tersine dönebilir. Analistler, 48 doların altında satışların hız kazanabileceği uyarısında bulunuyor.

48 DOLAR KIRILIRSA HEDEF 45 DOLARA DÜŞEBİLİR

Gümüşün 48 doların altına gerilemesi durumunda ilk önemli destek noktası 45 dolar olacak.

Bu seviyede de tutunamayan fiyatların 40-45 dolar bandına doğru çekilmesi ihtimali bulunuyor. Yani piyasada yükseliş beklentisi korunurken aşağı yönlü riskler de masadan kalkmış değil. Özellikle doların güçlenmeye devam etmesi ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, gümüş üzerindeki satış baskısını artırabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

YÜKSELİŞ DEVAM EDERSE 60 DOLAR KAPISI AÇILABİLİR

Gümüşte iyimser senaryonun gerçekleşmesi için 45-48 dolar aralığındaki desteklerin korunması gerekiyor. Analistler, bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş hareketinin yeniden güç kazanabileceğini düşünüyor.

Haftalık grafiklerde öne çıkan teknik formasyonlar da bu beklentiyi destekliyor. Buna göre gümüşün önümüzdeki dönemde 60 dolar seviyesine doğru hareket etme potansiyeli bulunuyor. Ancak 60 dolar hedefinin gündemde kalabilmesi için mevcut toparlanmanın korunması ve dolar kaynaklı baskının hafiflemesi önem taşıyor.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANINDA 80 SEVİYESİ KRİTİK

Gümüş yatırımcılarının takip ettiği bir diğer gösterge ise altın-gümüş oranı. Gümüş fiyatlarının gerilediği dönemde 80 seviyesini test eden bu oran, değerli metalin gelecekteki hareketi açısından önemli sinyaller veriyor.

Analistlere göre oranın 80'in altına inmesi, gümüşte dip seviyenin geride kalmış olabileceğine yönelik beklentileri güçlendirebilir. Buna karşılık 80 seviyesinin aşılması halinde gümüş üzerindeki baskı artabilir. Böyle bir senaryoda altın-gümüş oranının 84 seviyesine doğru yükselmesi bekleniyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Gümüş piyasasında haftanın en önemli gelişmesi, salı günü açıklanacak ABD ekim ayı enflasyon verisi olacak. TÜFE'nin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in faiz artırabileceği yönündeki beklentileri daha da güçlendirebilir. Bu durumda doların yükselişini sürdürmesi ve gümüş fiyatlarının 45 dolara doğru gerilemesi ihtimali öne çıkıyor.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması ise tam tersi bir tablo yaratabilir. Dolar üzerindeki yukarı yönlü baskının hafiflemesi, gümüşte alımları destekleyebilir. Bu senaryoda analistlerin takip ettiği hedef 60 dolar. Ancak bu seviyeye doğru yeni bir yükseliş hareketinin başlayıp başlamayacağını, 48 dolar desteğinin korunması ve ABD'den gelecek enflasyon rakamları belirleyecek.