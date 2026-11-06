Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat! Dünya devleri 2027 rakamlarını açıkladı

Dünya Bankası, UBS, WisdomTree ve Reuters’ın yayımladığı son analizler; 2027 yılı için altın ve gümüş fiyatlarında radikal ayrışmalara işaret ediyor. Ons altında Dünya Bankası 4.250 dolar seviyesinde yıllık ortalama öngörürken, UBS Eylül 2027 için 5.400 dolarlık zirve hedefini korudu.

Gümüş tarafında ise WisdomTree 70 doların üzerini işaret ederken, Metals Focus artan maden üretimi ve geri dönüşüm nedeniyle piyasanın 2027'de yeniden arz fazlasına geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.



İşte o analizlerden çok kritik rakamlar...