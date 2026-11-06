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Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat! Dünya devleri 2027 rakamlarını açıkladı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:20
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Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat! Dünya devleri 2027 rakamlarını açıkladı

Dünya Bankası, UBS, WisdomTree ve Reuters’ın yayımladığı son analizler; 2027 yılı için altın ve gümüş fiyatlarında radikal ayrışmalara işaret ediyor. Ons altında Dünya Bankası 4.250 dolar seviyesinde yıllık ortalama öngörürken, UBS Eylül 2027 için 5.400 dolarlık zirve hedefini korudu. 

Gümüş tarafında ise WisdomTree 70 doların üzerini işaret ederken, Metals Focus artan maden üretimi ve geri dönüşüm nedeniyle piyasanın 2027'de yeniden arz fazlasına geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.

İşte o analizlerden çok kritik rakamlar...

 

2
Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat! Dünya devleri 2027 rakamlarını açıkladı

Dünya Bankası, UBS, WisdomTree ve Reuters başta olmak üzere küresel finans devleri, 2027 yılı altın ve gümüş fiyat beklentilerini açıkladı. Merkez bankalarının rekor alımları, Fed'in faiz patikası ve küresel arz-talep dengeleri doğrultusunda şekillenen raporlarda, altında 5.400 dolar, gümüşte ise 70 dolar üzeri seviyeler gündeme geldi.

 

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Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat! Dünya devleri 2027 rakamlarını açıkladı

DEV KURUMLARIN 2027 FİYAT TAHMİNLERİ 

Kurumların yayımladığı 2027 beklentileri; yıllık ortalama tahminler ve dönemsel fiyat hedefleri olarak şu şekilde gerçekleşti.

  • Dünya Bankası (28 Ekim Raporu)
    • Altın (Ons Ortalama): 4.250 Dolar
    • Gümüş (Ons Ortalama): 62 Dolar
  • Reuters Analist Anketi (27 Ekim Medyan)
    • Altın (Ons Ortalama): 4.650 Dolar
    • Gümüş (Ons Ortalama): 66,75 Dolar
  • UBS (20 Ekim Tahmini)
    • Altın (Zirve Hedefi / Eylül 2027): 5.400 Dolar
  • WisdomTree (22-29 Ekim Modelleri)
    • Altın (2027 3. Çeyrek): 4.789 Dolar
    • Gümüş (2027 3. Çeyrek): 70,55 Dolar
  • State Street (Kasım Raporu / Risk Senaryosu)
    • Altın (12 Aylık Aralık): 3.750 - 4.500 Dolar

 

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Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat! Dünya devleri 2027 rakamlarını açıkladı

ALTINDA 5.400 DOLAR HEDEFİ MÜMKÜN MÜ?

Altın fiyatlarındaki ayrışan tahminler piyasadaki belirsizliği koruyor:

İsviçre merkezli UBS, Eylül 2027'ye kadar ons altının 5.400 dolara ulaşacağını öngörürken; WisdomTree 2027'nin üçüncü çeyreği için 4.789 doları işaret ediyor. Dünya Bankası yıllık ortalamayı 4.250 dolar, Reuters anketindeki medyan beklenti ise 4.650 dolar seviyesinde tutuyor. State Street ise 3.750 - 4.500 dolar aralığında aşağı yönlü risklerin devam ettiğine dikkat çekiyor.

 

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Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat! Dünya devleri 2027 rakamlarını açıkladı

GÜMÜŞTE 70 DOLAR SINIRI VE ARZ FAZLASI RİSKİ

Gümüş tarafında sanayi kullanımı ve maden üretimi fiyatlar üzerinde belirleyici oluyor:

  • Zirve Hedefi: WisdomTree modeline göre gümüş ons fiyatı 2027’nin 3. çeyreğinde 70,55 dolara kadar yükselebilir.
  • Piyasa Ortalaması: Reuters anketinde 2027 ortalaması 66,75 dolar, Dünya Bankası raporunda ise 62 dolar olarak tahmin edildi.
  • Metals Focus (Arz-Talep Dengesi): 2026'da arz açığının daralacağını, 2027 yılında ise sanayideki ikame teknolojiler ve artan geri dönüşüm nedeniyle piyasanın yeniden arz fazlasına geçebileceğini bildiriyor.

 

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Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat! Dünya devleri 2027 rakamlarını açıkladı

MERKEZ BANKALARI FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre küresel resmi kurumların ve fonların altına olan talebi sürüyor:

  • Resmi Net Altın Alımı (2026 3. Çeyrek): 321 Ton
  • Altın ETF Girişleri (2026 3. Çeyrek): 211 Ton
  • Küresel ETF Varlıkları Artışı (Ekim Ayı): 19 Ton
  • Külçe ve Madeni Para Talebi: Yıllık %19 azalarak 268 tona geriledi.

 

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Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat! Dünya devleri 2027 rakamlarını açıkladı

2027'DE FİYATLARIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK 4 TEMEL FAKTÖR

  1. Fed Faiz Politikası ve Reel Getiriler: Faizsiz bir varlık olan altın için ABD reel faizlerinin düşüşü talebi desteklerken, yükselişi baskı oluşturuyor.
  2. Dolar Endeksi (DXY): Doların küresel para birimleri karşısındaki gücü, değerli metallerin maliyetini doğrudan etkiliyor.
  3. Endüstriyel Sanayi Talebi (Gümüş): Güneş enerjisi ve yeşil dönüşüm sektöründeki talep ile 846,6 milyon onsluk maden üretimi arasındaki denge gümüşün seyrini belirliyor.
  4. Merkez Bankası Alımları: Jeopolitik risklere karşı merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme adımları taban fiyat oluşturmaya devam ediyor.

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