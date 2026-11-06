Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat! Dünya devleri 2027 rakamlarını açıkladı

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İstanbul
Dünya Bankası, UBS, WisdomTree ve Reuters’ın yayımladığı son analizler; 2027 yılı için altın ve gümüş fiyatlarında radikal ayrışmalara işaret ediyor. Ons altında Dünya Bankası 4.250 dolar seviyesinde yıllık ortalama öngörürken, UBS Eylül 2027 için 5.400 dolarlık zirve hedefini korudu.
Gümüş tarafında ise WisdomTree 70 doların üzerini işaret ederken, Metals Focus artan maden üretimi ve geri dönüşüm nedeniyle piyasanın 2027'de yeniden arz fazlasına geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.
İşte o analizlerden çok kritik rakamlar...
Dünya Bankası, UBS, WisdomTree ve Reuters başta olmak üzere küresel finans devleri, 2027 yılı altın ve gümüş fiyat beklentilerini açıkladı. Merkez bankalarının rekor alımları, Fed'in faiz patikası ve küresel arz-talep dengeleri doğrultusunda şekillenen raporlarda, altında 5.400 dolar, gümüşte ise 70 dolar üzeri seviyeler gündeme geldi.
Kurumların yayımladığı 2027 beklentileri; yıllık ortalama tahminler ve dönemsel fiyat hedefleri olarak şu şekilde gerçekleşti.
Altın fiyatlarındaki ayrışan tahminler piyasadaki belirsizliği koruyor:
İsviçre merkezli UBS, Eylül 2027'ye kadar ons altının 5.400 dolara ulaşacağını öngörürken; WisdomTree 2027'nin üçüncü çeyreği için 4.789 doları işaret ediyor. Dünya Bankası yıllık ortalamayı 4.250 dolar, Reuters anketindeki medyan beklenti ise 4.650 dolar seviyesinde tutuyor. State Street ise 3.750 - 4.500 dolar aralığında aşağı yönlü risklerin devam ettiğine dikkat çekiyor.
Gümüş tarafında sanayi kullanımı ve maden üretimi fiyatlar üzerinde belirleyici oluyor:
Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre küresel resmi kurumların ve fonların altına olan talebi sürüyor: