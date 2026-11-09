İsa Karakaş son 'emekli' verilerini açıkladı: Kritik yüzde 76 detayı

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal güvenlik sistemindeki güncel verileri ve emeklilerin çalışma hayatındaki yerini masaya yatırdı. Karakaş, kayıtlı çalışan emekli sayısının 2,19 milyonu aştığını ancak kayıt dışı çalışanlarla birlikte bu rakamın 4 ila 5,5 milyonu bulduğunu belirtti.

Karakaş'ın yazısından öne çıkanlar şöyle:

'AZ ÇALIŞIP AZ PRİM ÖDEYENLERİN ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ BU YAPI MİLYONLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

"Çeyrek asrı aşkın SGK’nın Başmüfettişlik denetim tecrübem, sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin 50’den fazla kitap ve diğer akademik çalışmalarımla sabittir ki; hatalı adımlar çalışanı ve emekliyi sistem dışına itmektedir."

Dahası, çalışan-çalışmayan emekli ayrımını körükleyen hatalı yaklaşımlar, gelen büyük tepkiler üzerine ertelense de; önümüzdeki yılbaşında yapılacak ilave iyileştirmelerde yeniden gündeme gelmesi kaygıları katbekat artırmaktadır. Az çalışıp az prim ödeyenlerin ödüllendirildiği bu garip yapı, milyonları hayal kırıklığına uğratmıştır.

ÇALIŞAN EMEKLİ SAYISI 2,1 MİLYONU AŞTI

Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi olarak çalışmaya devam eden emekli sayısı, bir yıllık süre zarfında 35.097 kişi artarak 2.199.236 kişiye ulaşmıştır. Bu da %1,62'lik kararlı bir büyüme oranına işaret etmektedir."

"Erkek çalışanlar: 26.197 kişilik net artışla 1.916.592 kişiye yükselmiştir (%1,38). Kadın çalışanlar: 8.900 kişilik net artışla 282.644 kişiye yükselmiştir (%3,25). Kadın emeklilerin çalışma hayatında kalma veya yeniden iş gücüne katılma oranı (%3,25), erkeklerin artış hızından (%1,38) oransal olarak iki kat daha fazladır.

"KAYIT DIŞI ÇALIŞAN EMEKLİ ORANI YÜZDE 76,66"

Toplam Emekli Sayısı: 12.335.597 kişi. Kayıtlı Çalışan Emekli (SGDP'li): 2.199.236 kişi (%17,83). Çalışmayan veya Kayıt Dışı Çalışan Emekli: 10.136.361 kişi (%82,17)."

Bunlar içinden kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile şirket ortakları ya da iş sahiplerinin tamamının faaliyetini sürdürdüğünü varsasak bile sadece çalışan statüsünde olanları ele alsak toplam sayı: 9.424.789 kişiye düşmektedir. Resmî Kayıtlı Çalışan Emekli Sayısı 2.199.236 (%23,34) iken; Çalışmayan veya Kayıt Dışı Çalışan Emekli Sayısı 7.225.553 (%76,66) olarak gerçekleşmektedir.

3 FARKLI SENARYO: 4 İLA 5,5 MİLYON EMEKLİ GEÇİM DERDİYLE ÜRETİMDE

Elde kalan 7.225.553 kişilik yasal kaydı olmayan emekli havuzuna yönelik 3 farklı projeksiyon hesabımız şu şekildedir:

İyimser Senaryo (%24,4): Emekli nüfusunun kaçak çalışma eğilimini genel iş gücü ortalaması bazında ele aldığımızda dahi yaklaşık 1,76 milyon gizli çalışan emekli olduğu görülür.

Emekli nüfusunun kaçak çalışma eğilimini genel iş gücü ortalaması bazında ele aldığımızda dahi yaklaşık 1,76 milyon gizli çalışan emekli olduğu görülür. Dengeli / Gerçekçi Senaryo (%35,0): Müfettişlik mesleki tecrübelerimle kaçak sigortalılığın kronikleştiği işlerde (tarım, inşaat vb.) yoğun olduğunu söyleyebilirim. Bu gruptaki kayıt dışılık eğilimini %35 kabul ettiğimizde, yaklaşık 2,53 milyon emekli kayıt dışı çalışmaktadır.

Müfettişlik mesleki tecrübelerimle kaçak sigortalılığın kronikleştiği işlerde (tarım, inşaat vb.) yoğun olduğunu söyleyebilirim. Bu gruptaki kayıt dışılık eğilimini %35 kabul ettiğimizde, yaklaşık 2,53 milyon emekli kayıt dışı çalışmaktadır. Yüksek Riskli Senaryo (%50,0+): Hayat maliyetinin arttığı dönemlerde emeklilerin 'SGK'ya vereceğin primi bana ver' talepleri ile işverenlerin maliyetten kaçınması birleştiğinde oran %50'leri rahat aşabilir. Bu senaryoda 3,6 milyondan fazla emekli güvencesiz şekilde piyasadadır."

Görünen köy kılavuz istemez; fakat gizlenen hakikat, adalet terazisini zedeler. Hangi senaryoyu referans alırsak alalım, SGK verilerindeki 2.199.236 kayıtlı çalışan emekli verisi buzdağının sadece görünen kısmıdır. Kaçak sigortalı çalışanlarla birlikte aslında ülkemizde yaklaşık 4 ila 5,5 milyon arasında emekli geçim derdiyle ekonomik üretimde yer almaya devam etmektedir."