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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 14:15

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: 1,5 milyar TL daha bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Mehmet Fatih Tançalan (Vanlı Kara Haydar) soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Antalya'daki bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon TL tutarında para ele geçirildi. Böylece operasyonlarda ele geçirilen paraların açıklanan TL karşılıkları üzerinden hesaplanan nominal toplamı yaklaşık 2 milyar 475 milyon TL'ye ulaştı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 14:15

tarafından ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 'da iki araçta 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar ele geçirilen soruşturmada, bu kez 'daki bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para bulundu. Böylelikle operasyonlarda ele geçirilen paraların nominal toplamı yaklaşık 2 milyar 475 milyon TL'ye ulaştı. Ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine inceleme başlatıldı. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen son dalga operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 8'i tutuklandı.

HABERİN ÖZETİ

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: 1,5 milyar TL daha bulundu

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında, Antalya'da ele geçirilen parayla birlikte toplam tutar yaklaşık 2,5 milyar TL'ye ulaştı ve tutuklu sayısı 9'a yükseldi.
Tutuklanan Hakkı Doğan'ın ifadesi doğrultusunda Antalya'daki bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para ele geçirildi.
Daha önce İstanbul'da iki araçta ele geçirilen 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar ile birlikte toplam nominal tutar 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye ulaştı.
Ele geçirilen yüksek miktardaki dövizlerin bir bölümünün sahte dolar ve avro olduğu belirlendi.
Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, daha önce tutuklanan Hakkı Doğan ile birlikte toplam tutuklu sayısı 9 oldu.
Soruşturma, şüphelilerin yüksek miktarda nakit para göstererek güven kazandığı ve dolandırıcılık yaptığı yönündeki bir şikâyet üzerine başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: 1,5 milyar TL daha bulundu

1 MİLYAR 541 MİLYON 395 BİN TL TUTARINDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik operasyonlar genişletildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Hakkı Doğan'ın ifadesinde yer verdiği Antalya'daki bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para ele geçirildi. Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve suçla bağlantısının belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

 

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: 1,5 milyar TL daha bulundu

ELE GEÇİRİLEN PARANIN TOPLAMI 2 MİLYAR 475 MİLYON TL’YE ULAŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında gerçekleştirdiği önceki operasyonlarda da yüklü miktarda nakit para bulunmuştu. 26 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da iki araçta gerçekleştirilen aramalarda 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin ABD doları ele geçirilmiş, paraların o tarihteki döviz kuru üzerinden yaklaşık 934 milyon TL değerinde olduğu belirtilmişti.
Son operasyonda Antalya'da bulunan 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarındaki parayla birlikte, soruşturma kapsamında ele geçirilen paraların açıklanan TL değerleri üzerinden hesaplanan nominal toplamı 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye yükseldi. Böylece ele geçirilen nakit paraların toplam tutarı yaklaşık 2,5 milyar TL'ye yaklaştı.

DÖVİZLERİN BİR BÖLÜMÜNÜN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında ele geçirilen yüksek miktardaki dövizlere ilişkin dikkat çeken yeni bir ayrıntı da ortaya çıktı. Şüphelilerin elinde bulunan paraların bir bölümünün sahte dolar ve avro olduğu öğrenildi. Söz konusu banknotların miktarının ve hangi işlemlerde kullanılmış olabileceklerinin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi. Ele geçirilen dövizler içerisinde sahte banknotların da bulunması, şüphelilerin yüksek miktarda nakit para göstererek kişilerden para temin ettikleri yönündeki iddialar açısından da önem taşıyor.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: 1,5 milyar TL daha bulundu

SORUŞTURMA ŞİKAYET ÜZERİNE BAŞLADI

Soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat eden bir kişinin şikâyeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Müşteki, kaynağı belirsiz paraların yasa dışı yöntemlerle yurt içine getirildiğini ve ülke içerisinde transfer edildiğini beyan etti. Şikâyetçi ayrıca Mehmet Fatih Tançalan'ın görüntülü görüşmeler sırasında kendisine yüksek miktarda nakit para gösterdiğini, bu yöntemle güvenini kazandığını ve kendisinden para alarak dolandırdığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakkı Doğan, yakalanarak gözaltına alındı. Doğan, ifadesinde Tançalan'ın yurt dışından yasa dışı yöntemlerle getirildiğini öne sürdüğü paraların ülke içerisinde transfer edilmesi faaliyetlerinde bulunduğunu, çeşitli kişilere yüksek miktarda döviz göstererek para transferi gerçekleştirdiği izlenimi oluşturduğunu ve bu yöntemle kişilerden para aldığını ileri sürdü.

 

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: 1,5 milyar TL daha bulundu

İKİ OTOMOBİLDE YÜKSEK MİKTARDA AVRO VE DOLAR BULUNDU

Hakkı Doğan'ın paraların saklandığı yerleri göstermeyi kabul etmesi üzerine 26 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da iki otomobilde arama gerçekleştirildi. Aramalarda yüksek miktarda avro ve ABD doları ile suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobil ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Hakkı Doğan tutuklandı. Şüphelinin ifadesi ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturma genişletildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen suç yapılanmasına yönelik 6 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanırken, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte Tançalan'ın çevresinde bulunduğu değerlendirilen kişilerin para hareketleri ve muhtemel bağlantıları da incelemeye alındı.
Soruşturma kapsamında 9 Ekim 2026 tarihinde Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden İzzet Karataş, Oğuzhan İkiz, Zeynalabedin Tançalan, Ferhat Polat, Nilgün Oya, Ramazan Tuğay, Cemal Kuru ve Ozan Demirel hakkında tutuklama kararı verildi.

Şüpheli Fatmanur Tançalan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Muhammet Sait Tançalan ve Emine Çakaner'in de aralarında bulunduğu diğer şüphelilere yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi. Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 9'a ulaştı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞEREK DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ele geçirilen yüksek miktardaki nakit paraların kaynağı, hangi yöntemlerle temin edildiği, gerçeklik durumları ve şüphelilerin finansal bağlantıları araştırılıyor. Sahte olduğu belirtilen dövizlerin toplam miktarının tespit edilmesi amacıyla yapılacak incelemeler de soruşturma açısından önem taşıyor. Öte yandan, şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri de mağdur edip etmediklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm yönleriyle sürdürülüyor.

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#İstanbul
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#Kara Para Aklama
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#Mehmet Fatih Tançalan
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