Var Böyle Tipler ile tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu ilk kez hakim karşısında! Kaçış nedenlerini anlattı

13 Ocak 2025 18:55 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 19:05

Ponzi sistemi kurmakla suçlanan Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti 150 milyon liralık dolandırıcılıkla yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Var Böyle Tipler adlı hesabıyla sosyal medyada içerik üreterek tanınan reklamcı Kıvanç Talu, yurtdışına kaçış süreciyle ilgili ilk kez konuştu.

Sosyal medyada "Var Böyle Tipler" sayfasıyla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çifti, "nitelikli dolandırıcılık​" suçlamasıyla yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Çiftin yaklaşık 150 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı ve ardından yurt dışına kaçtığı iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

195'ER YIL HAPİS İSTENİYOR

İstanbul’da sosyal medya fenomeni olan Kıvanç ve Beril Talu çifti ile birlikte toplam 3 sanık, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanmaya başladı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıkların 195’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları dikkat çekti.

Tutuklu sanıklar Kıvanç ve Beril Talu çifti ile tutuksuz sanık Ertan Koç duruşmada hazır bulundu. Müştekiler ve taraf avukatları da davayı yakından takip etti.

Savunmasında reklam sektöründe uzun yıllardır çalıştığını belirten Kıvanç Talu, borçlanma sürecinin işlerini yürütmek için gerekli olduğunu ifade etti:

"2023 yılında markalara sunduğumuz projelerin maliyetlerini karşılamak amacıyla eşim çevresinden borç aldı. Bu süreçte kazandığımız her kuruşla borçlarımızı ödemeye çalıştık." dedi.

"ZARAR VERİLECEĞİNDEN KORKTUĞUMUZ İÇİN YURT DIŞINA ÇIKTIK"

Sanık, borçlarını ödemek için araçlarını ve diğer mal varlıklarını sattıklarını, ancak süreç içerisinde yanlış anlaşılmalar nedeniyle dolandırıcı damgası yediklerini savundu. Talu, ailesinin tehdit edilmesi üzerine eşi ve çocuğunu kısa süreliğine yurt dışına gönderdiğini belirterek, ""Bu süreçte eşim bazı borçları borçla kapattı. Biz kimseyi mağdur etmemek adına borcu borçla kapatmaya devam ettik. Mağdurlardan biri eşimi tehdit etti. Bu tehditlerden dolayı eşim ile çocuğumu 3 haftalık bir süre yurt dışına çıkarttım. Türkiye'de bütün haber kanallarında 'Yalancı, dolandırıcı fenomenler' diye linç kampanyası başlatıldı. Sokaktaki insanlar da bizi dolandırıcı sandı, biz öyle bir insan değiliz. Tüm ülke bizi dolandırıcı sandığı için reklam veren şirketler de ödeme yapmadı. Dolandırıcı değiliz, borcumuzun arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Beril Talu ise borçlarını faiziyle ödediğini iddia ederek, "Bir yıldır tutukluyum. Hesap dökümleri ortada. Zararları karşılamak istiyorum, ancak şu an bunu yapabilecek durumda değilim." dedi.

MÜŞTEKİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Müştekilerden Ramazan Sarhan, toplam 800 bin lira verdiğini belirtti ve "Bana ilk başta düşük vadeli ödemeler yapıldı. Daha sonra 3 katı kazanacağım vaat edildi. Ancak paramı geri alamadım. Zararımın tamamının ödenmesini istiyorum. Şikayetçiyim." dedi. Diğer müştekiler de benzer ifadelerle zararlarının karşılanmasını talep ederek sanıklardan şikayetçi oldu.

İDDİANAME: PONZİ SİSTEMİ KURULDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların sosyal medya üzerinden sempati ve güven kazandıktan sonra, bir reklamcılık şirketi aracılığıyla müştekilere sahte vaatlerde bulunduğu ifade edildi. Sanıkların, gerçekte reklam faaliyeti olmaksızın müştekilerden para toplayarak ponzi sistemi kurduğu ve 13 kişiyi toplam 3 milyon 17 bin lira dolandırdığı belirtildi.

İddianamede, sanıkların bu suçları "tacir veya şirket yöneticisi sıfatıyla, ticari faaliyet kapsamında nitelikli dolandırıcılık​" şeklinde işledikleri ve 58 yıl 6 aydan 195 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.