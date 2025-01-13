Yenidoğan Çetesi davasında şoke eden savunma! Fırat Sarı'nın sözleri hayretler içerisinde bıraktı

13 Ocak 2025 16:31 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:57

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava sürüyor. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın duruşmada yaptığı savunma şoke etti.

İstanbul'da anlaşmalı oldukları hastanelere bebek sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmal sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi'ne yönelik açılan davanın 2. duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada; 26'sı tutuklu toplam 47 sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanıklardan İlker Gönen'in avukatı, soruşturma savcısı ve duruşma savcısının sosyal medyada birlikte çekilmiş fotoğraflarının yer aldığını belirtti. Savunma avukatları, tarafsız yargılama yapılmadığını ileri sürerek mahkeme heyetinin reddini talep etti. Taleplerin değerlendirilmesi için verilen 30 dakikalık aranın ardından duruşma devam etti.

"KAMUOYU ALGISI ÜZERİNDEN YARGILANIYORUZ"

Cumhuriyet savcısınca tutukluluğunun devamı istenen Fırat Sarı, savunması şoke eden ifadeler kullandı.

Mahkeme salonunda "bir bebek katili görmedim, ben bir dolandırıcı görmedim" diyen Fırat Sarı​, "Buradaki insanların tümü beni örgüt yöneticisi olarak tanımayı bırakın doktorluk dışında başka bir şekilde tanımazlar. Medyanın tavrı hukuksuz bir tavırdır. Ortaya sunulan şeyler haber bile değildir. Bir takım uydurmalar, kurgular. Benim neredeyse bir uzaylılara hizmet etmediğim kaldı. Canilik, vampirlik, insanlık dışılık her şey söyleniyor. Bunlar söylenirken nasıl özgürce yargılanabilirim? Biz normal olarak yargılanmıyoruz. Toplumsal olarak ben öldüm. Biz bebek katiliyiz. Biz en iğrenç varlığız. Biz bu hale geldik. Sesimizi kimse duymadı. Medyanın çığırını aşmış haberlerini durdurmanız gerekiyor. Basın yasağının gelmesi gerekiyor. Kamuoyu algısı üzerinden yargılanıyoruz. Tek kişilik hücrede kalıyoruz. Adil yargılanmanın tüm hakları elimden alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

DAVA YARIN DEVAM EDECEK

Söz verilen diğer sanıklar ise tahliyelerini talep etti. Duruşma yarın sanık avukatlarının savunması ile devam edilmek üzere ertelendi.