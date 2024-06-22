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Vasiyeti yürekleri dağlamıştı! Kahraman şehide acı veda

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 14:12 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 14:15
Vasiyeti yürekleri dağlamıştı! Kahraman şehide acı veda

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Afrika'da su kuyusu açılması vasiyetinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz için Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Mehmet Ali Horoz'un naaşı askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi.

Vasiyeti yürekleri dağlamıştı! Kahraman şehide acı veda - 1. Resim

YAKINLAR AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ 

Şehidin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Helalliğin alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Şehidin kız kardeşi ağabeyini asker selamı ile uğurladı.

Vasiyeti yürekleri dağlamıştı! Kahraman şehide acı veda - 2. Resim

VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK 

5 kardeş olan şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un naaşı askerlerin omuzlarında ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şehidin vasiyeti olan Afrika'da su kuyusu açacağını duyurdu.

Törene askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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