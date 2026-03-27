Yeni trafik kanunuyla birlikte yapılan denetimlerde standart dışı plaka (APP) kullandığı tespit edilen sürücülere binlerce lira ceza yağdı. Ancak uygulama vatandaşlardan yoğun tepki çekince, AK Parti yasal düzenleme için kolları sıvadı. APP plaka cezalarının iptaline ilişkin hazırlanacak yeni düzenlemenin, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik kanun teklifine ekleneceği öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Vatandaş isyan etti, hükümet harekete geçti: APP plaka cezaları iptal ediliyor AK Parti, yeni Trafik Kanunu sonrası standart dışı plakalar nedeniyle kesilen idari para cezalarının kaldırılması için yasal düzenleme hazırlıyor. Yapılacak yeni düzenleme, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik kanun teklifine eklenecek. Araç sahiplerine plakalarını standartlara uygun hale getirmeleri için 1 Nisan'a kadar süre tanınmıştı. 800'den fazla plaka sahibine kesilen 100 milyonu aşan idari para cezasının terkin edilmesi için kanuni düzenleme hazırlanacak. Standartlara uygun olmayan plaka veren şoför odalarına, her bir plaka başına 10 bin lira idari para cezası kesilmesi öngörülüyor. APP plaka uygulamalarıyla ilgili denetim ve modelleme çalışmaları yönetmelik bazında yapılacak değişiklikle uygulanacak.

VATANDAŞ İSYAN ETMİŞTİ

Araç sahiplerine plakalarını standartlara uygun hâle getirmeleri için 1 Nisan’a kadar süre tanınmıştı. Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; bu tarihe kadar değiştirenlerin cezalarının iptal edilmesi formülü üzerinde duruluyor. Edinilen bilgilere göre, 800’den fazla plaka sahibine kesilen toplamda 100 milyonu aşan idari para cezasının terkin edilmesi için kanuni düzenleme hazırlanacak.

ŞOFÖR ODALARINA PLAKA BAŞI 10 BİN TL CEZA

Ayrıca düzenlemeyle standartlara uygun olmayan plaka veren şoför odalarına da ceza verilmesi öngörülüyor. Buna göre şoför odalarına, standartlara aykırı şekilde tasarladıkları her bir plaka başına 10 bin lira idari para cezası kesilecek.

APP plaka uygulamalarıyla ilgili denetim ve modelleme çalışmaları yönetmelik bazında yapılacak değişiklikle uygulanacak.