Vatandaş isyan etti, hükümet harekete geçti: APP plaka cezaları iptal ediliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni trafik kanunuyla birlikte yapılan denetimlerde standart dışı plaka (APP) kullandığı tespit edilen sürücülere binlerce lira ceza yağdı. Ancak uygulama vatandaşlardan yoğun tepki çekince, AK Parti yasal düzenleme için kolları sıvadı. APP plaka cezalarının iptaline ilişkin hazırlanacak yeni düzenlemenin, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik kanun teklifine ekleneceği öğrenildi.
Araç sahiplerine plakalarını standartlara uygun hâle getirmeleri için 1 Nisan’a kadar süre tanınmıştı. Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; bu tarihe kadar değiştirenlerin cezalarının iptal edilmesi formülü üzerinde duruluyor. Edinilen bilgilere göre, 800’den fazla plaka sahibine kesilen toplamda 100 milyonu aşan idari para cezasının terkin edilmesi için kanuni düzenleme hazırlanacak.
Ayrıca düzenlemeyle standartlara uygun olmayan plaka veren şoför odalarına da ceza verilmesi öngörülüyor. Buna göre şoför odalarına, standartlara aykırı şekilde tasarladıkları her bir plaka başına 10 bin lira idari para cezası kesilecek.
APP plaka uygulamalarıyla ilgili denetim ve modelleme çalışmaları yönetmelik bazında yapılacak değişiklikle uygulanacak.