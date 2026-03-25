Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Araç sahiplerinde APP plaka paniği: Vatandaş eski plakasını da değiştirmek istiyor

APP plakaların değiştirilmesine ilişkin yoğunluk devam ediyor. Milyonlarca kişi aracının plakasını değiştirmek için sıraya girerken, Adana Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Tahir Alpaslan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Alpaslan "Vatandaş eski plakasını da değiştirmek istiyor.” dedi.

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 09:58

26 Şubat'ta yürürlüğe giren trafik kanunuyla birlikte standart dışı, mühürsüz veya yetkisiz üretilen kullanımına yönelik ağır yaptırımlar geldi. Buna göre ilk yakalamada araç sahibine yaklaşık 140 bin TL uygulanıyor. Aynı yıl içinde tekrar edilmesi halinde ise ceza 280 bin TL'ye kadar çıkıyor. Aynı zamanda araçlar trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetine de el konulabiliyor.
Yetkililer, ağır yaptırımlar nedeniyle vatandaşların yoğun şekilde plaka değişimine yöneldiğini, ancak mevcut sürenin bu talebi karşılamaya yetmediğini belirterek süre uzatımının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

KonuDetaylarUygulamaTutarTekrarEk Yaptırımlar
APP Plaka KullanımıStandart dışı, mühürsüz veya yetkisiz üretilen APP plaka kullanımı26 Şubat'ta yürürlüğe giren trafik kanunuİlk yakalamada yaklaşık 140 bin TLAynı yıl içinde tekrarı halinde 280 bin TL'ye kadarAraçların trafikten men edilmesi, sürücü ehliyetine el konulması
Süre Uzatımı İhtiyacıYoğun plaka değişimi talebi mevcut süreyi aşıyorVatandaşların yoğun talebi--Süre uzatımının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor
“PERSONEL GECE 1-2’YE KADAR ÇALIŞIYOR”

Yoğunluk nedeniyle personelin gece gündüz çalıştığını ifade eden Adana Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Tahir Alpaslan, üretim kapasitesinin katlandığını belirterek, "Biz bu sıkıntı başlamadan önce 600 plaka basıyorduk. Şu anda 1700 plakaya çıktı. Personelimiz mesai gözetmeden çalışıyor, gece 1-2'yi buluyor" dedi.

“EN AZ 3 AY DAHA UZATILMASI LAZIM”

Sürenin yetersiz olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Bu süre 1 Nisan'da bitecek ama yetişmez. En az 3 ay daha uzatılması lazım. Hem vatandaş hem biz ciddi sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

“VATANDAŞ ESKİ PLAKASINI DA GETİRİP DEĞİŞTİRİYOR”

Panik nedeniyle gereksiz değişimlerin arttığını dile getiren Alpaslan, "Vatandaş eski plakasını da getirip değiştiriyor. Oysa buna gerek yok. Şoförler odasında bastırılmış plakalarda sorun yok. Karekod ve dalgalanma bizim plakalarımızda mevcut. APP plakalarda bu özellikler olmaz. Vatandaş gelsin göstersin, personelimiz yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

