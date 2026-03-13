Vatandaşların APP plaka paniği! Plakalar tükendi

Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanan Kanun'la 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. Trafik cezaları kat kat artarken, tüm Türkiye'nin gündemi haline gelen APP plaka cezalarının 1 Nisan'a ertelendiği bildirildi. 140 bin TL ceza yemek istemeyen sürücüler şoförler odasının yolunu tuttu.

PLAKA KALMADI

Zonguldak Şoförler Odasına giden sürücüler yeni plaka çıkartmak için odaya yoğun ilgi gösterdi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle oda bugün, ‘Yoğunluktan dolayı plakamız kalmamıştır' şeklinde yazı asarak sürücüleri bilgilendirdi. Şoförler Odası'nda günlük bin adet basımı yapılan yeni plakaların yarından itibaren basım işleminin devam edeceği öğrenildi.