Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Daha büyük deprem olur mu? Tokat 5,5'lik depremle sarsıldı! Naci Görür'den ilk açıklama

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Deprem bölgesindeki fayların paralel dallandığı belirten Görür, "Daha büyük deprem olmaz" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 11:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, saat 03.35'te Tokat'ın ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar sokağa döküldü. 6.37 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can kaybı yaşanmazken, Yer Bilimci Prof. Dr. 'den de açıklama geldi.

Daha büyük deprem olur mu? Tokat 5,5'lik depremle sarsıldı! Naci Görür'den ilk açıklama

"FAYLARIN DALLANDIĞI BİR YER"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremini değerlendirdi. Görür, depremin yaşandığı bölgede fayların paralel dallandığı belirtirken, daha büyük deprem beklemediğini ifade etti.

Daha büyük deprem olur mu? Tokat 5,5'lik depremle sarsıldı! Naci Görür'den ilk açıklama

"DAHA BÜYÜK DEPREM OLMAZ"

Görür sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Niksar-Erbaa/Tokat’ta 5,6 deprem oldu. Kayıp yok. 1942’ de büyük deprem olmuştu. Onun için daha büyüğünü beklemiyorum. Fayların paralel dallandığı bir yer. Bunlardan küçük bir kol kırılmış olabilir. Daha büyük deprem olmaz. 5,0’den küçük artçılar olabilir. Arızalı yerlerden sakın" ifadelerini kullandı.

Daha büyük deprem olur mu? Tokat 5,5'lik depremle sarsıldı! Naci Görür'den ilk açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
3 büyük bankadan Türkiye için yeni faiz ve enflasyon hesabı
Bakan Çiftçi talimat verdi! Aracınızda varsa hemen sökün: 1 Nisan'a kadar süre tanındı
Depremler peş peşe oldu, Naci Görür uyardı: "Bölge için problem olabilir"
Tokat deprem yıkım var mı? Yıkılan bina olup olmadığı gündemde
ETİKETLER
#naci görür
#fay
#niksar
#Yer Bilimci
#Tokat Depremi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.