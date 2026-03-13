Daha büyük deprem olur mu? Tokat 5,5'lik depremle sarsıldı! Naci Görür'den ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar sokağa döküldü. 6.37 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can kaybı yaşanmazken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de açıklama geldi.

"FAYLARIN DALLANDIĞI BİR YER"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremini değerlendirdi. Görür, depremin yaşandığı bölgede fayların paralel dallandığı belirtirken, daha büyük deprem beklemediğini ifade etti.

"DAHA BÜYÜK DEPREM OLMAZ"

Görür sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Niksar-Erbaa/Tokat’ta 5,6 deprem oldu. Kayıp yok. 1942’ de büyük deprem olmuştu. Onun için daha büyüğünü beklemiyorum. Fayların paralel dallandığı bir yer. Bunlardan küçük bir kol kırılmış olabilir. Daha büyük deprem olmaz. 5,0’den küçük artçılar olabilir. Arızalı yerlerden sakın" ifadelerini kullandı.

