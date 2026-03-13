3 büyük bankadan Türkiye için yeni faiz ve enflasyon hesabı

Küresel piyasalarda gözler bir süredir Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimde. Bu tablo doğal olarak Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri de etkiliyor. Uluslararası finans kuruluşları peş peşe yayımladıkları raporlarla hem faiz patikasına hem de enflasyon görünümüne dair tahminlerini güncelledi.

Özellikle JPMorgan, BBVA ve Societe Generale’in değerlendirmelerinde ortak bir tema var: Belirsizlik sürerse faiz indirimleri gecikebilir, enflasyonda da yukarı yönlü riskler canlı kalabilir.

JPMORGAN: NİSAN’DA İNDİRİM BEKLENTİSİ GERİ ÇEKİLDİ

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son faiz kararının ardından yayımladığı raporda, Orta Doğu’daki gerilimin makroekonomik tahminler üzerinde etkili olduğunu vurguladı. Bankaya göre TCMB, jeopolitik koşullar daha istikrarlı bir zemine oturana kadar faiz indirimi konusunda acele etmeyebilir. Bu çerçevede JPMorgan, 2026 yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 31’den yüzde 32’ye yükseltti. Raporda dikkat çeken bir başka nokta da Para Politikası Kurulu metnindeki değişiklik oldu. Faiz indirimlerinin hızına ilişkin ifadelerin metinden çıkarılmış olması, bankaya göre daha temkinli bir döneme işaret ediyor. Daha önce 22 Nisan toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi bekleyen JPMorgan, artık faizin sabit tutulmasını öngörüyor. Hatta bölgedeki gerilim tırmanırsa, Nisan ayında faiz artışının bile masada olabileceğini belirtiyor.

ENFLASYON YUKARI, BÜYÜME AŞAĞI

JPMorgan yalnızca faiz tahminini değil, enflasyon ve büyüme beklentilerini de revize etti. Banka, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25’ten yüzde 26,4’e çıkardı. Bu artışta enerji fiyatlarındaki yükselişin ve maliyet baskılarının etkili olduğu ifade edildi. Büyüme tarafında ise daha temkinli bir tablo var. Sıkı para politikasının devam edeceğini düşünen banka, Türkiye için 2026 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,4’ten yüzde 4’e indirdi.

BBVA: ŞOK GEÇİCİ KALIRSA İNDİRİM HAZİRANDA BAŞLAYABİLİR

BBVA Research’ün değerlendirmesi ise biraz daha farklı bir tona sahip. Kurum, TCMB’nin son jeopolitik gelişmeleri geçici olarak değerlendirdiğini ve mevcut araç setinin bu riskleri yönetmek için şimdilik yeterli görüldüğünü aktardı. BBVA’nın temel senaryosuna göre Orta Doğu’daki çatışma 4-5 hafta gibi görece kısa bir sürede sona erebilir. Bu durumda yıl sonu için yüzde 25 olan enflasyon tahminine 1 ila 1,5 puanlık yukarı yönlü risk eklenebileceği belirtiliyor. Ancak kurum, ek parasal sıkılaştırma adımları, eşel-mobil akaryakıt fiyatlandırma mekanizması ve görece güçlü kur görünümünün bu baskıyı sınırlayabileceğini düşünüyor. Yani açıkçası BBVA, riskleri görüyor ama tamamen kontrolden çıkmış bir tablo da çizmiyor.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ADRES: HAZİRAN

BBVA’ya göre jeopolitik şokun etkisi zayıflarsa, TCMB ortalama fonlama maliyetini kademeli olarak yeniden politika faizine yaklaştırabilir. Bu sürecin hızı ise büyük ölçüde çatışmanın ne kadar süreceğine bağlı olacak. Temel senaryoda faiz indirimlerinin haziran ayında yeniden başlaması bekleniyor. Sonrasında da her toplantıda 100 baz puanlık adımlarla ilerlenerek yıl sonunda politika faizinin yüzde 32 seviyesine çekilebileceği öngörülüyor.

SOCİETE GENERALE: KISA VADEDE DEĞİŞİKLİK GÖRÜNMÜYOR

Fransız bankası Societe Generale de kısa vadede faiz cephesinde bir değişim beklemiyor. Bankanın ana senaryosuna göre TCMB, gösterge faiz oranını en azından haziran ayına kadar mevcut seviyede koruyacak. Analistler, para politikasındaki mevcut sıkı duruşun önümüzdeki birkaç ay daha sürebileceğini düşünüyor. Enflasyon görünümünün yakından izlenmesi nedeniyle erken bir faiz indiriminin şu aşamada gündemde olmadığı değerlendirmesi yapılıyor.

ENFLASYON TAHMİNİ DAHA YUKARI TAŞINDI

Societe Generale, enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü bir güncellemeye gitti. Banka analistleri, daha önce 2026 yılı sonu için yüzde 15–21 aralığında öngörülen enflasyon tahmininin, son gelişmeler sonrası yüzde 20–24 bandına yükselebileceğini ifade etti. Bu da şunu gösteriyor: Piyasalar sadece faiz kararlarına değil, enerji fiyatlarından bölgesel gerilimlere kadar geniş bir risk alanına bakıyor. Türkiye için enflasyon cephesinde rahatlama beklentisi var belki ama o yol biraz daha engebeli görünüyor.

TCMB FAİZİ SABİT TUTTU

Öte yandan TCMB, dün yaptığı açıklamada politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktığını duyurdu. Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.