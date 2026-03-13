Elektrikli araçlar elde kalmaya başladı

Küresel elektrikli araç pazarı, 2026’nın şubat ayında belirgin biçimde yavaşladı. Danışmanlık şirketi Benchmark Mineral Intelligence’ın (BMI) verilerine göre dünya genelinde elektrikli araç tescilleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düştü ve 1 milyonun biraz üzerinde kaldı.

Böylece küresel elektrikli araç satışları üst üste ikinci ayda da gerilemiş oldu. Üstelik ortaya çıkan tablo, 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeye işaret ediyor. Yani pazarda yalnızca geçici bir duraksama değil, daha hissedilir bir yavaşlama var.

ÇİN’DE TEŞVİKLER BİTTİ, TALEP SERT DÜŞTÜ

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de daralma çok daha keskin yaşandı. Şubat ayında yeni bataryalı elektrikli ve plug-in hibrit araç kayıtları yıllık bazda yüzde 32 gerileyerek 500 binin altına indi. Çin Otomobil Üreticileri Derneği’nin verileri de tabloyu destekliyor. Aynı dönemde toplam araç satışları da yüzde 34 düştü. Uzmanlara göre bu gerilemenin arkasında, hükümetin araç takas teşviklerini sonlandırması ve elektrikli araç alımlarına yönelik vergi muafiyetini geçen yılın sonunda kaldırması var. Benchmark Mineral Intelligence veri yöneticisi Charles Lester da tüketici davranışındaki değişime dikkat çekti. Lester, “Tüketiciler fiyata son derece duyarlı” değerlendirmesinde bulundu. Aslında bu cümle tek başına bile pazardaki kırılganlığı anlatıyor.

KUZEY AMERİKA’DA DÜŞÜŞ BEŞ AYA ÇIKTI

Kuzey Amerika cephesinde de tablo parlak değil. Bölgede elektrikli araç satışları yüzde 35 gerileyerek 90 binin altına düştü. Böylece pazarda üst üste beşinci aylık daralma yaşandı. ABD’de elektrikli araçlara yönelik vergi kredi programının geçen yıl eylül ayında sona ermesi ve Donald Trump yönetiminin CO₂ emisyon standartlarını gevşetme planları, talepteki düşüşün başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Bu gelişmeler, özellikle ABD pazarına yüksek ölçüde bağlı üreticiler üzerinde ciddi baskı yarattı. Sektörde bazı şirketler, toplamda 70 milyar doları aşan değer düşüklüğü karşılığı ayırmak zorunda kaldı.

AVRUPA VE DİĞER PAZARLARDA TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Küresel ölçekte yavaşlama öne çıksa da, her bölgede aynı tablo yok. Avrupa’da emisyon hedeflerinin gevşetilmesine rağmen elektrikli araç satışları şubat ayında yüzde 21 arttı. Dünyanın geri kalan pazarlarında ise artış daha da güçlü oldu. Bu bölgelerde elektrikli araç kayıtları yüzde 78 yükselerek 180 binin üzerine çıktı.