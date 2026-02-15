Menü Kapat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Vatandaşları 87 milyon TL dolandıran şebekeye operasyonun detayları ortaya çıktı! İşte tuzağa düşüren ifadeler

Ankara dahil birçok ilde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yaklaşık 87 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılardan 22'si tutuklandı. Operasyonun detayları ortaya çıktı.

Kendilerini ve olarak tanıtarak vatandaşları yaklaşık 87 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik birçok şehirde düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüphelinin tutuklandığı operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.

YASA DIŞI YOLLARLA BİLGİLERİ ELE GEÇİRDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri yaşlı vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenledi.

TUZAĞA DÜŞEREN İFADELER

Ankara'da yaşayan 11 vatandaşı arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşlara, "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız. Bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz. Hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak." dedi.

Bu şekilde aradıkları kişileri ikna eden şüpheliler, vatandaşların 87 milyon lira değerindeki ziynet eşyası, döviz ve parasını aldı.

Ayrıca şüphelilerin, vatandaşların adresinden ziynet eşyalarını almaya gittiklerinde tanınmamak için maske ve kapüşon taktığı öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 11 ilde operasyon düzenlemiş, operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.

