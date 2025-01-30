Vatandaşların kimlik bilgilerini parayla sattılar! Çok sayıda mağdur çocuk var

30 Ocak 2025 14:40 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 14:52

İstanbul merkezli 25 ilde vatandaşların kimlik bilgilerini para karşılığı satan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 35’i suça sürüklenen çocuk olan toplam 68 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kimlik bilgilerini sosyal medya aracılığıyla para karşılığı satan çeteye operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde vatandaşların kişisel verilerinin ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, çalınan verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit şantaj unsuru olarak kullanıldığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR ÇOCUK VAR

Vatandaşların ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, adli sicil kaydı, adresi, GSM, sağlık, seyahat gibi birçok bilginin “checker paneli” adı verilen illegal sistemde sorgulandığı belirlendi. Sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde ise çok sayıda genç kız ve çocuğun mağdur olduğu ve bu şahıslara şantaj yapıldığı, intihara varacak seviyelere kadar zorlandıkları tespit edildi. Panel adı verilen sistem üzerinden vatandaşlara ait bilgilerin sorgulaması yapılarak tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı tespit eden polis ekipleri operasyon için harekete geçti.

25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin sonrası bu sistemi kullanan ive aralarında yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcısı da bulunan 68 şüpheli şahıs tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 27 Ocak’ta İstanbul merkezli olmak üzere 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Kırşehir, Şırnak, Kocaeli, Mardin, Aksaray, Kayseri, Diyarbakır, Rize, Adana, Düzce, İzmir, Kırklareli, Bolu, Erzincan, Antalya, Bitlis, Tokat, Konya, Manisa ve Malatya’da gerçekleştirilen operasyonlarda 35’ü suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere toplam 68 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilmesi beklenen şüphelilerin, “Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme” suçundan yargılanacakları öğrenildi. Adreslere yapılan operasyonda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile tüfek fişekleri ele geçirildi.