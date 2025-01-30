Veliler dikkat! Bakanlık harekete geçti: Bir okul kıyafetini 'tehlikeli' olduğu için piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne bu kez bir okul kıyafeti ekledi. Çocuk güvenliği açısından riskli olan kıyafet için piyasadan toplatma ve arzının yasaklanması kararı verildi. Yapılan açıklamada kıyafetin boğulma, sağlık riski ve yaralanma riskleri taşıdığı ifade edildi.
Ticaret Bakanlığı, denetimlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından çocuk güvenliğini tehdit eden birçok ürün için piyasadan toplatma kararı alındı.
Özellikle bazı kırtasiye ürünleri, pelüş oyuncaklar ve çocuk giyim ürünleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Piyasadan toplatılan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlandı.
OKUL KIYAFETİ YASAKLANDI
Bakanlık, okul giyim eşyaları arasında yer alan ve "Mba" markasının piyasaya sürülen kapüşonlu sweat için piyasaya arz ve toplatma kararı aldı.
Ürünün kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.