Veliler dikkat! Bakanlık harekete geçti: Bir okul kıyafetini 'tehlikeli' olduğu için piyasadan toplatıyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Gerçek Gündem

30 Ocak 2025 10:35 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:40

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne bu kez bir okul kıyafeti ekledi. Çocuk güvenliği açısından riskli olan kıyafet için piyasadan toplatma ve arzının yasaklanması kararı verildi. Yapılan açıklamada kıyafetin boğulma, sağlık riski ve yaralanma riskleri taşıdığı ifade edildi.