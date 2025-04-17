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 | Sule Altinel

Vicdansızlığın böylesi! Denizli'de çöpe atılan poşetten yeni doğmuş bebek çıktı

Denizli'de yeni doğmuş bir bebek, poşet içerisinde çöp konteynerine atılmış halde bulundu. Kan donduran olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, bebeğin cesedini çöpe atan kişi ve kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 01:47
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 01:47

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan bir şahıs, çöp kutusunu karıştırdığı sırada poşet içerisinde bebek cesedi buldu.

Vicdansızlığın böylesi! Denizli'de çöpe atılan poşetten yeni doğmuş bebek çıktı

Bebek cesedini gören adam, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vicdansızlığın böylesi! Denizli'de çöpe atılan poşetten yeni doğmuş bebek çıktı

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sırasında bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vicdansızlığın böylesi! Denizli'de çöpe atılan poşetten yeni doğmuş bebek çıktı

EKİPLER İNCELEMEDE BULUNDU

Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından çöpte ve bebeğin bulunduğu poşet üzerinde incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından çöpte bulunan erkek bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vicdansızlığın böylesi! Denizli'de çöpe atılan poşetten yeni doğmuş bebek çıktı

Bebeği çöpe atan kişi veya kişilerin bulunması için ise polis ekipleri çalışma başlattı. Çöp konteynerinin bulunduğu bölgeyi görüntüleyen çevredeki güvenlik kameralarında da inceleme başlatıldı.

Vicdansızlığın böylesi! Denizli'de çöpe atılan poşetten yeni doğmuş bebek çıktı

Çöpten cesedi bulan adam ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#çöp
#denizli
#cinayet
#Bebek Öldürülmesi
#Gündem
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