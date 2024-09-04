Vicdansızlığın böylesi! Her şeyi altın için yapmış... Kahve içmeye çağırıp, sopayla katletti

04 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:57

Denizde boğularak ölen engelli adamın arkadaşı o anları anlattı: "Kafasını kaldırıp bana son kez baktı"

Denizde boğularak ölen engelli adamın arkadaşı o anları anlattı: "Kafasını kaldırıp bana son kez baktı"

26 Ağustos'ta İskenderun'da 40 yaşındaki Reşa Zeyn'in kaybolduğuna dair yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda; olayın şüphelisi 28 yaşındaki Hani Kurdi'nin, kayıp kadını evine götürüp başına tahta sopa ile vurarak öldürdüğü belirlendi.

Kurdi'nin, kadının üzerinde bulunan 3 burma bilezik, 1 bilezik, 1 bileklik, 1 kolye, kan izi taşıyan 3 yüzük ve 5 küpeyi aldıktan sonra cesedi bir örtüye sararak bir maden ocağının yanındaki kanala attığı tespit edildi.

KATİL TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayı gerçekleştiren Kurdi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen kadının 21 yaşındaki oğlu Halit Humsa, yaşanan bu korkunç olay hakkında bildiklerini paylaştı ve annesinin katilini yakalayan polislere teşekkür etti. Humsa, komşusunun annesini kahveye çağırdığını ve ardından altınlar için sopayla döverek öldürdüğünü söyledi.



(Öldürülen kadının 21 yaşındaki oğlu Halit Humsa)

"KAPIDAN İÇERİ GİRER GİRMEZ DARBE YEMİŞ KAFASINDAN"

Komşusu tarafından dövülerek öldürülen Reşa Zeyn'in 21 yaşındaki oğlu Halit Humsa, annesinin telefonunda komşudan gelen 'kahve içelim' mesajına rastladıklarını belirterek “Annemin komşusu, sürekli gidip geliyor onların yanına. Komşunun oğlu, annesi evde olmadığı zaman anneme mesaj atıyor ve 'gel kahve içelim' diyor. Annem de gidiyor, kapıdan içeri girer girmez darbe yemiş kafasından. Annemi altınlar için boğmuş, 3 gün sonra zaten bulduk cansız bedenini. Motorla boş araziye atıp kaçıyor, biz de annemi 3 gün sonra bulduk. 26 Ağustos'ta kayboldu, 28 Ağustos'ta bulduk. Çok teşekkür ederim polislerden, Allah razı olsun yani onlar zaten olmasaydı hiçbir haber alamazdık” ifadelerini kullandı.