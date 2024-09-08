Video çekmek isterken karşılaştı! Motosikletin otomobile ok gibi saplandığı anları kaydetti

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

08 Eylül 2024 09:26 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 09:27

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araçla karşıdan gelen motosiklet çarpıştı. Bir vatandaş ise video çekmek isterken motosikletin otomobile ok gibi saplandığı anları kaydetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sarıseki Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi. Trafikte sola doğru manevra yapan hafif ticari araçla karşıdan gelen motosiklet çarpıştı. Çarpışma anı, video çekmek isteyen o anda kayıtta olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. YARALIYA MÜDAHALE EDİLDİ Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince hafif yaraları olan motosiklet sürücüsüne müdahale edildi. Müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlgili Haberler Burdur'da feci kaza! Taklalar atarak karşı şeritteki aracın üzerine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı Katliam gibi kaza! Tankerle otobüs çarpıştı: 13 ölü, 45 yaralı