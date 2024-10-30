Batman'da villada sır ölüm! Anne, baba ve çocuklarının cansız bedeni bulundu

30 Ekim 2024 16:46 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 17:26

Batman'da bir villada dehşete düşüren bir olay yaşandı. Nesim Adım (32), eşi Tuğba Adım ve 11 yaşındaki oğulları Ali Ensar Adım'ın cansız bedeni bulundu. Cenazeler otopsi işlemi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Batman'da yaşanan korkunç olay tüyleri diken diken etti. Tılmerç Mahallesi Rüya Villaları'nda yaşayan Nesim Adım (32), eşi Tuğba Adım ve 11 yaşındaki oğulları Ali Ensar Adım'dan bir süre haber alamayan yakınları ailenin yaşadığı villaya gitti.

AKRABALARI EVE GİRİNCE ŞOKE OLDU

Villaya gelen yakınları, evde çiftin ve çocuklarının cansız bedeniyle karşılaşınca şoke oldular. Adım ailesinin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

WHATSAPP DETAYI

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Öte yandan, Adım çiftinin gece saat 02.09'da WhatsApp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.