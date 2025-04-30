Vize randevuları karaborsaya düştü! Başvuru yapmak bile hayal oldu

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar vize başvurusu bile bulamaz hale geldi. Başvurulara verilen ret oranı yüzde 70'i bulurken, vatandaşlar da uzayan süreçlerin ardından planlarını iptal etmek zorunda kalıyor. Acente yetkilileri ise 25 yıldır böyle bir dönem yaşamadıklarını dile getirdi.

Yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlar için süreç oldukça zorlaşmaya başladı. Avrupa’ya gitmek isteyenlerden vize randevusu bile bulamaz oldu. Açılan randevular saniyeler içinde tükeniyor. Vize başvuru ret oranları yüzde 70'lere dayanmışken, karaborsaya düşen başvurular tepkilere neden oldu.

KOTA DÜŞÜRÜLDÜ

Sözcü’nün acente yetkililerinden aktardığı bilgiye göre, Türkiye’den Almanya’ya gidip geri dönmeyenlerin sayısındaki artış nedeniyle Schengen randevu kotası düşürüldü. Almanya için günlük randevu sayısı 850’den 350’ye indirildi. Bu durum vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar arasında tepkilere yol açtı.

VİZE BAŞVURULARI KARA BORSADA

Vize Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Çalışkan, 25 yıldır bu alanda çalıştığını ve benzeri bir dönem yaşamadığını belirterek, “Büyükelçiliklerin işlemleri devrettiği aracı firmalardan randevu almak neredeyse imkânsız. Randevular internet üzerinden anında doluyor, hatta bazıları satılıyor. Vize ücretleri, kargo ve hizmet bedelleriyle birlikte 250 Euro’ya kadar çıkıyor. Vize verilmemesi hâlinde bu ücretler geri ödenmiyor” dedi.