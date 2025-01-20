WhatsApp grubu her şeyi ortaya çıkardı! Evin kapısı açılınca acı gerçekle yüzleştiler

20 Ocak 2025 11:46 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:47

Antalya'da eşinin ve arkadaşlarının WhatsApp mesajlarına cevap vermeyen Belarus vatandaşı Siarhei Budnik yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

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Antalya'nın Muratpaşa​ ilçesinde yaşanan olay kahretti. Bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Belarus​ vatandaşı Siarhei Budnik’in arkadaşları ve yurt dışındaki eşinin WhatsApp​ mesajlarına yanıt vermemesi tedirgin etti. 54 yaşındaki adamın yaşadığı daireye giden arkadaşları kapıyı çaldı fakat açan olmadı. Arkadaşları yedek anahtar ile ikamete girdiklerinde Budnik’i odada koltuk üzerinde hareketsiz ve kanlar içerisinde buldu.

EN SON BİR HAFTA ÖNCE GÖRÜLMÜŞ

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Antalya​ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Belarus vatandaşı Siarhei Budnik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Siroz hastası olan Budnik ile arkadaşlarının en son 12 Ocak tarihinde görüştüğü öğrenilirken savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Siarhei Budnik’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.