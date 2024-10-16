Yabancı iş adamlarının otomobillerini çalıyorlardı! Dolandırıcılardan 'pes' dedirten yöntem

16 Ekim 2024 14:52 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:54

Dolandırıcılar bu kez gözlerine yabancı iş adamlarını kestirdi. Sahtekarlar önce iş adamlarını takibe alıp onlarla arkadaşlık kurduktan sonra yurt dışına çıktıkları anda otomobillerini çalmak için harekete geçiyorlardı. Tam 100 milyon liralık vurgun yapan çetenin foyası döndüklerinde araçlarını göremeyen iş adamlarının şikayetiyle ortaya çıktı. İşte 'pes' dedirten dolandırıcılığın detayları...

Dolandırıcılar​ bu kez yabancı iş adamlarını tuzağa düşürdü. Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu iş adamlarının yurt dışına çıkarken otoparka bıraktığı otomobillerin çalınması üzerine harekete geçen emniyet 26 kişilik çeteyi çökertti.

YABANCI İŞ ADAMLARIN OTURDUKLARI REZİDANSTAN EV TUTUYORLAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlikleri ve izledikleri yöntem ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri şüphelilerin Esenyurt ve Bağcılar'da özellikle Suudi Arabistan, İran ve Katar uyruklu iş adamlarının oturduğu rezidanslarda daireler tuttuklarını tespit etti.

İş adamlarını takibe alıp sonrada onlarla arkadaşlık kuran şüpheliler adamlar yurt dışına çıktığı anda harekete geçtikleri öğrenildi.

SAHTE PASAPORT DÜZENLEYİP ARAÇLARI KENDİ ÜZERLERİNE GEÇİRDİLER

İş adamları adına sahte pasaportlar hazırlayan ardından notere giderek, araçların satışını çete​ üyelerinden birinin üzerine yapan şüphelilerin daha sonra yeni çıkardıkları ruhsatlarla çalacakları otomobilin yetkili servisine gittikleri öğrenildi.

Araçların yetkili servislerine kontak kaybettik yalanı ile giden şüpheliler yeni anahtarları alıp otomobillerin park edildiği yerden alarak kaçtıkları belirlendi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 100 MİLYON TL

Büyükçekmece, Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan alınan talimatla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul'un da içinde olduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Gaziantep, Mersin ve Şanlıurfa'da daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 26 kişi yakalandı. Şahısların piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 23 lüks otomobili çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin noterde sahte pasaportla satış yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.

Şahısların bir olayda serviste yaptırdıkları kontak anahtarıyla çalamadıkları araca , gizli GPS cihazı yerleştirdikleri aracı takip ettikleri daha sonrada park edildiği yerde otomobilin motorunu ve kablosunu çıkartarak bozdukları öğrenildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Suudi Arabistan uyruklu sahibine yardım ediyormuş gibi yapan şahıslar bu sırada el çabukluğu ile sahibindeki gerçek kontak anahtarını, kendilerininkiyle değiştirdikleri öğrenildi. Sahibinin aracının yanından ayrıldığını gören çete üyeleri otomobili çalıştırarak kaçtıkları belirlendi. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Emniyette haklarında 'Oto Hırsızlığı', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldığı 14 araç ise polis ekipleri tarafından bulundu.