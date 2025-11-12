Menü Kapat
14°
Gündem
 Emir Yücel

Yağ fabrikasında patlama! Afyonkarahisar'da korkutan olay

Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında işçilerin çalışma yaptıkları yağ kazanında yaşanan patlamada biri ağır 10 kişi yaralandı. Ekiplerin, çıkan patlamayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Yağ fabrikasında patlama! Afyonkarahisar'da korkutan olay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 16:29

'da bulunan Organize Sanayi bölgesinde sesleri duyuldu. İlk incelemelere göre, yağ fabrikasında bir patlama meydana geldi.

Yağ fabrikasında patlama! Afyonkarahisar'da korkutan olay

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü işçilerin çalışma yaptığı esnada yağ kazanlarından birinde patlama yaşandı. Patlamada isimleri öğrenilemeyen 10 kişi yaralandı.

Yağ fabrikasında patlama! Afyonkarahisar'da korkutan olay

EKİPLER BÖLGEYE ULAŞTI!

olay sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaşanan küçük çaplı yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

#yangın
#patlama
#afyonkarahisar
#organize sanayi bölgesi
#yaralılar
#Yağ Fabrikası
#Gündem
