Yağış birden vurdu, Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da metro girişleri suyla doldu vatandaşlar zorda kaldı

30 Nisan 2024 23:04 - Güncelleme : 01 May 2024 00:57

Meteoroloji saat verdi: Birçok il için kırmızı, sarı ve turuncu uyarılar... Hava fena bozacak

Meteoroloji saat verdi: Birçok il için kırmızı, sarı ve turuncu uyarılar... Hava fena bozacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı gibi Türkiye sağanak yağışların etkisi altında. İç Anadolu'da birbiri ardına pek çok ilde sel görüldü. Araçlar su dolu yollarda güçlükle ilerledi. Tarım arazileri hasar gördü. Belediye ekipleri su dolu yolları tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, Sivas, Hatay ve Kayseri’nin de olduğu 28 il için sarı kodlu yağış uyarısını sürdürdü.

Ankara Valiliği, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara’da 1 Mayıs Çarşamba Günü beklenen gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!" açıklamasında bulundu.

ANKARA'DA METRO GİRİŞLERİ SUYLA DOLDU

Ankara Valiliğinin yaptığı uyarının ardından Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.



Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yaptı. Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı.

Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Metro girişlerinin sular altında kaldığı görüldü.

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle tüm ekiplerin sahada ve görevleri başında olduğunu, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmadığını bildirdi. Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA'DA TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Kütahya'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Selden dolayı bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.

NEVŞEHİR'DE YOLLAR SELE DÖNDÜ

Nevşehir’de etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış sonrasında Merkeze bağlı Sulusaray beldesinde sel oluştu. Beldede caddeler ve iş yerleri sular altında kaldı, tarım arazileri ve yollar hasar gördü. Sulusaray Belediyesi sel sonrasında zarar gören yollarda ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.

Nevşehir bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

AKSARAY'DA PARK VE KAFE YIKILDI

Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Tarım arazileri sular altında kalırken, taşan Melendiz Çayı park ve kafeleri yıktı. Teyakkuzda olan Aksaray Belediyesi mobil vidanjörlerle müdahale ederek olumsuzluğa geçit vermedi.

Aksaray’da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Saatlerce devam eden şiddetli yağış nedeniyle birçok belde ve köyde tarım arazileri sular altında kaldı. Ihlara Vadisi içerisinden geçen Melendiz Çayı taştı, bölgede bulunan turistlik alanlar, park ve bahçeleri sular altında kaldı. Sel, Melendiz Çayı etrafından bulunan birçok kamelyayı da yıktı geçti.



İl Jandarma Komutanlığı belde ve köylerde güvenlik önlemleri alırken İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Şehir merkezinde de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken trafikte de kısmen aksamalar yaşandı. Meteorolojinin uyarısı üzerine hazır kıta halinde teyakkuzda bekleyen Aksaray Belediyesi, 8 ayrı mobil vidanjörler ile şehir genelinde hummalı bir çalıma yaptı. Yollardaki sular çekilerek herhangi bir olumsuzluğa geçit verilmezken, belediye ekipleri ayrıca 2 ayrı binanın bodrum katındaki su basma olayına da müdahale ederek vatandaşlara yardımcı oldu.

Şehir genelinde yağış halen devam ederken ekiplerin çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE GİRİŞ KATLARI SU BASTI

Eskişehir’de bir anda etkili olan sağanak yağmur sonucu sokaklar göle dönerken, bazı apartmanların giriş katı sular altında kaldı.

Eskişehir’de akşam saatlerinde bir anda etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Birçok bölgede trafik kilitlenirken, sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri yayalara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, bazı apartmanların da giriş ve bodrum katları sular altında kaldı.



Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak’ta altyapının yetersiz kalmasıyla bazı apartmanların giriş katlarında su baskını yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede oluşan su baskını karşısında çaresiz kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından daire içinde biriken yağmur suyu, tahliye pompasıyla dışarıya atıldı.

Aynı sokakta bulunan başka bir apartmanın garaj kısmında biriken su ise vatandaşların çabalarıyla tahliye edildi.

UŞAK'TA SAĞANAK

Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.