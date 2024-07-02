Yakaladığı yılana nasihat verdi, o anlar izleyenleri güldürdü: İnsanlar senden daha tehlikeli

02 Temmuz 2024 09:26 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:30

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerine inmeye başladı.

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ve haşere ilaçlama işi yapan Kemal Başer (Yılancı Kemal) de bir karayılan yakaladı.

"SEN ZARARLI DEĞİLSİN AMA..."

Başer'in karayılan hakkında bilgi verdiği anlar ve doğaya saldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yılancı Kemal'in karayılanı doğaya bıraktığı esnada, "Karayılan sen zararlı değilsin ama insanlar senden daha tehlikeli" ifadeleriyle nasihat vermesi izleyenleri güldürdü.

Doğaya bırakılan karayılan doğaya bırakıldığı anda bir süre sonra gözden kayboldu.