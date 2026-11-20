Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önleri ve vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Denetimler sırasında zabıta memuru ile yıllardır dilencilik yaptığı belirtilen bir kişi arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Dinle

Yakalanan dilenci ile zabıta arasında dikkat çeken diyalog: "Ben emekli olacağım sen hala..." Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 51

DİLENCİNİN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Denetimlerde dilenciler tek tek yakalanarak zabıta karakoluna getirildi. Gerçekleştirilen denetimler sırasında yaşanan konuşmalar, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Operasyon sırasında bir dilencinin zabıta ekiplerine yönelik, "Hepsini yakaladınız, bir ben kaldım" sözleri dikkat çekti.

"NEREDEYSE EMEKLİ OLACAĞIM"

Bir başka dilenciyle zabıta memuru arasında geçen konuşma ise operasyonun ilginç anlarından biri oldu. Yıllardır dilencilik yaptığı belirtilen kişiyi gören zabıta memuru, "Ben neredeyse emekli olacağım, sen hala dileniyorsun" dedi.

Denetimlerde yakalanan dilenciler hakkında gerekli işlemler yapılırken, Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde dilenciliğe yönelik denetimlerini sürdüreceği öğrenildi."